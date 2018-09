12 de septiembre de 2018 – Agencias.

El exboxeador Oscar de la Hoya asegura estar analizando la posibilidad de postularse como candidato a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. “Millones de personas me dijeron: ‘¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?’ Y obviamente cuando uno es presidente tiene la voz más alta”, mencionó el Campeón Mundial en una entrevista. Hay quienes opinan que si Trump pudo ser presidente, por qué de la Hoya no?