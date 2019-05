Panameños votaron en reñidas elecciones generales

Los panameños acudieron este domingo a las urnas para elegir un nuevo presiente y otras autoridades para los próximos cinco años

6 de mayo de 2019 – Agencias.

Los panameños acudieron en masa este domingo a las urnas para elegir un nuevo presiente y otras autoridades para los próximos cinco años, en unas reñidas elecciones sin claro favorito, marcadas por el creciente rechazo a los partidos tradicionales y a la corrupción.

El TribunalElectoral (TE) informó del cierre a las 21 H de las urnas, tras nueve horas de votación, en las que 2,7 millones de panameños eligieron, en una sola vuelta, al sucesor del presidente Juan Carlos Varela. La jornada transcurrió en calma. “La gente salió con entusiasmo a votar”, dijo al canal TVN-2 Fausto Fernández, director delos delegados electorales del TE.

El Tribunal Electoral había dicho que espera hasta 80%de participación delos panameños, que en su mayoría manifestaron su deseo de que el nuevo gobierno acabe con la corrupción.

“Yo espero menos corrupción”,añadió el indígena kuna Prudencio González. Siete candidatos aspiran a la presidencia, aunque las encuestas dan como favoritos a los opositores Laurentino Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata), Rómulo Roux (Cambio Democrático, derecha) y Ricardo Lombana (independiente).

Varela no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata. “Es un día muy importante para la democracia y el país, me siento optimista”, dijo Cortizo al acudir a votar.

Según un sondeo del instituto español GAD3, publicado el jueves por el diario La Prensa, Cortizo ostenta la mayor intención de voto (36,1%), seguido de Roux (26,2%) y Lombana(19,6%).

La encuesta, con un margen de error de 2,9%, da cuenta de 10,6% de indecisos. “Las candidaturas independientes han tenido auge por el hastío ciudadano que hay con respecto a los resultados que ha traído para el país la política partidista, la gente está hastiada de la corrupción”, dijo a periodistas Lombana tras votaren la capital.

Para Enoch Adames, excoordinador académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)”hay un segmento importante de la población que no está vinculada con partidos políticos ni es leal a ninguna opción partidaria”.

“Este segmento volátil puede volcarse hacia una u otra opción y alterar el final”, señaló.

– El voto protesta –

Cortizo, ganadero y empresario de 66 años, fue ministro del expresidente MartínTorrijos (2004-2009), pero dimitió por controversias con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos. Roux, de 54 años, es apoyado por el apresado expresidente Ricardo Martinelli(2009-2014), de quien fue canciller.

Por otro lado, Lombana, abogado y periodista de 45 años, subió como la espuma los últimos meses de campaña con su furibundo discurso contra la corrupción y los partidos tradicionales.

Su ascenso coincide con el hastío ciudadano por escándalos en Legislativo que implican a diputados de todos los partidos, y por la falta de resultados judiciales en los llamados “Papeles de Panamá”, los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y otros casos de corrupción local.

“Puede ocurrir de todo (…) hay un voto de protesta que es real y es contra los partidos, más allá del gobierno de Varela, que está desgastado”, indicó ala AFP el director delos servicios informativos de Radio Panamá, EdwinCabrera.

“La sorpresa la pueden dar dos grupos de ciudadanos, los indecisos y la juventud, una juventud militante y activista que ha logrado captar Lombana, indiscutiblemente”,añadió.

Sin embargo, la vicepresidenta del centro de iniciativas democráticas (CIDEM), Claire Nevache, cree que la clave estará en “la estructura partidista”para llevar a los electores a votar, en un país donde el PRD de Cortizo tiene más de medio millón de afiliados por 350.000 del partido de Roux, Cambio Democrático.

– Propuestas similares –

La campaña se caracterizó por la ausencia de un debate entre partidos, la mayoría muy parecidos ideológicamente, y unos candidatos con perfiles descoloridos. Sea quien sea el futuro presidente nada indica que Panamá, con un canal interoceánico por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, vaya a realizar cambios en su sistema político o económico.

Tampoco en su relación con Estados Unidos, su principal socio comercial y aliado, pese al acercamiento del país centroamericano con China.

Las elecciones panameñas no se caracterizan por competitividad electoral en términos de diferencia ideológica o programática”, afirmó Adames.