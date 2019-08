Pareja de abuelitos se suicida ante desesperación de no poder pagar cuentas médicas en EEUU

Él llamó a la Policía para informar dónde encontrar sus cuerpos

12 de agosto de 2019 – Agencias.

Para nadie es un secreto que la falta de seguro médico –y aún contando con éste– en los Estados Unidos puede representar un serio problema para adultos mayores, debido a los altos costos de servicios médicos y medicamentos.

Un reporte de The New York Post indica que una pareja de ancianos murió en un aparente asesinato-suicidio en el estado de Washington esta semana, debido a que no podían pagar las facturas médicas que se habían acumulado en los últimos meses, dijeron las autoridades.

Brian Jones llamó a la policía en el condado de Whatcom poco después de las 8:00 a.m. del miércoles y dijo: “Voy a pegarme un tiro”.

Así lo informó la oficina del sheriff local en una publicación de Facebook.

“Estaremos en la habitación del frente”, dijo Jones, de 77 años, antes de colgar el teléfono, dijeron las autoridades.

La policía respondió a la casa y utilizó un negociador de crisis para tratar de comunicarse con la pareja, dijo la policía, pero fue imposible.

Después de aproximadamente una hora, enviaron un robot con una cámara conectada, que encontró al hombre y a su esposa de 76 años, Patricia Whitney-Jones, sin vida con heridas de bala en sus cuerpos.

Al revisar la escena, las autoridades hallaron notas señalando el motivo: no podían pagar las cuentas médicas acumuladas en los últimos meses.

“Es muy trágico que uno de nuestros ciudadanos mayores se encuentre en circunstancias tan desesperadas donde sintió que el asesinato y el suicidio eran la única opción. Siempre hay ayuda disponible con una llamada al 911″, dijo el sheriff Bill Elfo en un comunicado después de la tragedia.