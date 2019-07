Pastor de Alabama acusado de abuso sexual infantil, después de que miembros de la iglesia lo denunciaron

2 de julio de 2019 – Florence, Alabama – Agencias.

Un fiscal dice que un pastor de Alabama, ha sido acusado de abuso sexual grave, después de que miembros de la iglesia, lo denunciaron ante las autoridades.

John Martin de Lighthouse Baptist Church, está en el condado de Lauderdale, con una fianza de $ 60,000 dólares.

El ministro de 41 años, había servido durante nueve años, como pastor de la iglesia en Florence.

La asistente de la fiscal de distrito del condado de Lauderdale, Angie Hamilton, dijo que Martin renunció a la iglesia el 23 de junio y le dijo a los miembros de la iglesia, que había tenido relaciones inapropiadas con hombres jóvenes.

Los miembros de la iglesia lo reportaron a las autoridades, quienes comenzaron una investigación a través de One Place of the Shoals.

Hamilton dice que Martin está acusado de cuatro cargos de abuso sexual grave, con víctimas menores de 16 años y que se podrían presentar más cargos.

Hasta el momento, solo se ha denunciado una víctima. Las autoridades quieren escuchar a cualquier otra persona que tenga información sobre las víctimas.

No se sabe si Martin tiene un abogado.