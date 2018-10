Persiste la incertidumbre por acuerdo entre EEUU y Canadá

1 de octubre de 2018 – Agencias.

Durante las últimas horas los negociadores canadienses y estadounidenses, que han venido trabajando horas extras, avanzaron y estaban cerca de llegar a un acuerdo, afirmó en su sitio web el diario The Globe and Mail, citando fuentes de ambos países. Según estas fuentes, lo esencial del trabajo concluyó, pero quedan detalles a convenir, sobre todo en relación a algunas formulaciones y sobre las modalidades de un anuncio oficial que se produciría no antes de las primeras horas de hoy lunes.