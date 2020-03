Por ahora no es necesario aplicar la medida obligatoria de refugiarse en casa

25 de marzo de 2020 – Agencias.

Ivey dijo que los funcionarios estatales están tratando de lograr el equilibrio, entre proteger la salud pública y enfatizar la necesidad de que las personas regresen al trabajo.

“Amigos, en este momento, no tenemos planes actuales para hacerlo”, dijo Ivey. “Hemos visto a otros estados del país haciendo eso, así como a otros países. Pero, sin embargo, no somos California, no somos Nueva York, ni siquiera Louisiana. Y Alabama continuará trabajando en consulta con el Dr. Harris y su equipo y tomaremos esa decisión, si es el mejor momento para nuestro estado. Pero por ahora, no planeamos emitir eso.

“Mi prioridad es mantener la economía de Alabama en marcha, tanto como sea posible, mientras tomamos medidas extraordinarias para mantener a todos sanos y seguros”.

El Ayuntamiento de Birmingham aprobó hoy la solicitud del alcalde Randall Woodfin, de una orden de refugio en el hogar, para la ciudad. La orden permite a las personas salir de sus hogares para ciertas actividades, que se consideran esenciales, como comprar alimentos, ir al médico, cuidar a los ancianos o a un dependiente, o trabajar en ciertos tipos de trabajos.