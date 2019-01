Por desabasto, esperan hasta una hora para cargar gasolina en Toluca

Los automovilistas han batallado para encontrar gasolinerías abiertas, otros han llegado a empujones hasta las bombas

7 de enero de 2019 – Estado de México – Agencias.

Por el desabasto que vive el país, muchos automovilistas han batallado para encontrar una gasolineria abierta y luego han hecho fila por alrededor de una hora o más para cargar 300 pesos de gasolina Magna o Premium. Otros llegaron a empujones a las bombas porque ya no tenían combustible.

Tal es el caso del taxista Félix Martínez Leonardo quien fue empujado por su papá y luego por los policías porque mientras esperaba en la fila, se le terminó el combustible “ya estaba en la fila, pero nos quedamos sin gasolina… Desde ayer en la tarde ya no hubo”.

Desde temprano los usuarios del municipio de Toluca, se formaron sobre la avenida Heriberto Enríquez en ambos sentidos y ahí aguardaron para poder abastecerse de un poco de combustible. Algunos se apoyaron de redes sociales para ubicar las estaciones de servicio que aún operan.

Debido a que el tiempo de espera era largo, policías de tránsito realizaron un operativo de vialidad en la zona y entre todos se aseguraron que nadie se colara en la fila.

Al respecto Maribel Mendoza, una automovilista, dijo que llevaba una hora en la fila “pues no, qué crees, que me ayudé de un chat en Facebook, me ayudó mucho eso, me dijeron que aquí primero y después sobre Torres pasando Colón, pero ya ahí ya no encontré y me vine para acá… Pues espero que ya, se supone que ya mañana comienzan a regularizarse no, ahorita a ver cuánto nos venden para ver más o menos y administrar tiempos también”.

En tanto que los empresarios están esperando a que les den una explicación por parte de Pemex, mientras racionan el combustible para que más automovilistas puedan cargar gasolina y tratan de abastecerse por sus propios medios.

Los integrantes de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) reportaron que gasolineras de 14 municipios del Valle de Toluca ya no tienen producto.