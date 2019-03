Prepárate o tú mismo cerraras la puerta de tu futuro

27 de marzo de 2019 – Por: El Director.

Cuando me dirijo a los jóvenes y les insisto en que deben de prepararse para el cambiante mundo que les ha tocado vivir, no lo hago como una tarea repetitiva, como algo que está en boca de algunos, sino porque es una realidad, son muchos los escritos, foros, conferencia y libros que hablan de lo mismo: la tecnología está avanzando en forma exponencial (o sea aceleradamente) muchos perderán sus puestos de trabajo y la única manera de sobrevivir a estos impresionantes cambios es el de prepararse ya, muchas de las carreras aun no existen, pero debes estar al tanto de las nuevas tecnologías en campos como: Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Biotecnología, Realidad Virtual, Robótica, Impresiones 3D, redes sociales inteligentes, internet de las cosas, drones, autos autónomos y muchas otras que están moviendo este mundo. Muchas profesiones desaparecerán o serán remplazadas en un alto porcentaje, sobre todo las repetitivas.: cajeros, meseros, aseadoras, pero también: agentes de seguros, de bienes raíces y otras serán parcialmente remplazadas: abogados, periodistas, médicos, etc.

Cuando mirábamos hace algunas décadas adivinando como sería el futuro, no nos imaginábamos muchos de los inventos que tenemos en nuestro hogar o justamente en sus manos en este momento y eso era tan solo dos o tres décadas atrás. Para nuestros padres y abuelos el futuro era inimaginable y muy poco cambiaba en su existencia, a comienzos del siglo pasado nadie pensaba en que esto, el mundo en que vivían, cambiaria tan pronto, los de mediados de siglo, ya vislumbraban un adelanto para los próximos años, sobre todo con la aparición de la TV, pero tampoco era algo que pudiera considerarse inmediato, pero ya a finales del siglo pasado, las situaciones comenzaron a cambiar y en las dos últimas décadas ya vemos impresionados los grandes avances en todos los campos.

Podemos ver con mas claridad lo que va a suceder en la próxima década o un poco más allá, pero algo muy claro es que la tecnología está arrasando con muchos puestos de trabajo y a diferencia de otras revoluciones en los siglos pasados en la que se crearon nuevos puestos de trabajo como ocurrió con la revolución industrial o con el advenimiento del Internet, esa situación de ahora es muy diferente.

Cuando vemos los cambios que están sucediendo, nuestro cerebro se asombra en los primeros momentos, para luego asumir que estos han convivido con nosotros desde siempre y continuamos como si nada. Quizás solo los mayores se acuerdan cuando todos los ascensores tenían una persona un ascensorista que le preguntaba: -a que piso va y el, sentado en su silla oprimía el botón correspondiente, mientras segua leyendo su libro; esa profesión como la de las recepcionistas ya forman parte de los recuerdos de los mayores; los jóvenes y los que vivimos en esta era, vemos como las cajeras de los grandes supermercados han ido desapareciendo, un lector de código de barra lee toda la información del producto y lo va agregando a nuestra lista de compras para luego pagar con un tarjeta o con el teléfono y salir sin siquiera hablar con persona alguna del almacén, restaurantes con pantalla en la mesa, desde escogemos del menú lo que nos apetece y después pagamos en la tableta. En Japón, otros más robotizados, como en los restaurantes de sushi, es un robot el que prepara el sushi y una cinta la que te lleva el pedido hasta tu mesa, no hay intervención humana y ya hay cerca de 500 restaurantes de este tipo en Japón y oros restaurantes de diferentes tipos se están uniendo a esta tecnología. Los robots, trabajan 24 horas, no piden descanso, ni vacaciones y no se molestan porque el cliente pide que le cambie el plato.

Y que me dicen del advenimiento de los autónomos, ¿cuántos conductores y conductoras quedarán cesantes en la próxima década? Millones y ¿qué harán todas esas personas?, quizás se les pague un salario por haber sido desplazados por las nuevas tecnología y engrosaran las filas de los nuevos desocupados, pero si los jóvenes se preparan desde este presente, seguramente van a tener grandes oportunidades en el mundo donde los computadores cuánticos y todos los campos que mencioné arriba, van a necesitarlos, claro, no podemos sin preparación competir con los que ya han tomado esa decisión con anterioridad, pero en este momento el internet nos abre autopistas para empaparnos de conocimiento y poder ocupar esos puestos que están esperando por jóvenes con grandes metas entre ellas salariales.

El futuro no es mañana es hoy, y solo con preparación podemos afrontarlo o prefieres formar parte de esa otra humanidad, ahora si inferior, porque le falta conocimiento para vivir en un mundo robotizado y de grandes avances tecnológicos. Si tienes dudas de donde ir, donde encontrar temas que te llamen la atención o la curiosidad, escríbeme a mi correo o por Messenger y con gusto lo orientaré.

