Profesor de Tuscaloosa, es arrestado nuevamente por nuevos cargos

23 de mayo de 2019 – Condado de Tuscaloosa, Alabama – Agencias.

Un maestro de la Escuela Intermedia Collins-Riverside, arrestado el miércoles y acusado de comunicación inapropiada con un menor en Northport, enfrenta más cargos en el Condado de Tuscaloosa.

La policía de Northport dice que Kenneth Alan Pierce, de 47 años, fue acusado de tres cargos de transmisión de material obsceno a un niño y cuatro cargos de posesión de pornografía infantil, el miércoles. Pierce pagó una fianza y fue liberado de la custodia de Northport.

El miércoles por la noche, Pierce fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa y acusado de dos cargos de transmisión de material obsceno. Su nueva fianza se fijó en $ 60,000 dólares.

La policía dijo el miércoles, que el arresto inicial se realizó luego de que las autoridades encontraran evidencia de los delitos, mientras que la policía de Northport, estaba investigando un uso no autorizado de un vehículo motorizado presentado por Pierce.

El Superintendente del Condado de Tuscaloosa, el Dr. Walter Davie, dijo en un comunicado de prensa, que Pierce no regresará a su puesto en la Escuela Secundaria Collins-Riverside y que su contrato no se renovará para el año escolar 2019-20. Los funcionarios dicen que la última decisión se tomó antes del arresto y los cargos por motivos no relacionados con las acusaciones.

Las acusaciones contra Pierce se informaron a las autoridades policiales y no a los funcionarios escolares. El Dr. Davie, dice que en el comunicado de prensa no hay muchos detalles, pero los administradores que trabajaron con Pierce le aseguraron, que nunca se han realizado informes a la escuela sobre contactos inapropiados entre Pierce y los estudiantes.