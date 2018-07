Puerto Rico permite a las personas trans modificar el sexo en su partida de nacimiento

En cumplimiento de una orden judicial, desde esta semana los puertorriqueños pueden cambiar el documento para se refleje su identidad de género

17 de julio de 2018 – Agencias.

El colectivo LGTB en Puerto Rico celebra una victoria legal hecha realidad. Después de una batalla judicial, las personas transgénero y transexuales ya pueden solicitar el cambio en sus certificados de nacimiento para que se adecuen a su identidad de género. Una sentencia determinó el pasado abril que era inconstitucional que el Gobierno no permitiera a las personas afectadas cambiar la casilla del sexo en su acta de nacimiento. A partir de esta semana la modificación ya es posible.

Miembros de las organizaciones involucradas en la demanda celebraron la puesta en marcha de la orden. “¡HISTÓRICO! Desde hoy, las personas trans podrán cambiar su certificado de nacimiento para que tengan su género correcto”, indicó en su cuenta de Twitter el activista Pedro Julio Serrano. En su mensaje agradece a las organizaciones Lambda Legal y Puerto Rico para Tod@s, y a los demandantes su “valentía y dignidad” para llevar adelante la causa de la que se beneficiará toda la comunidad en la isla.

El Registro Demográfico ha emitido una circular a sus oficinas para que las personas que lo soliciten puedan tramitar el cambio de género en su documento de nacimiento. La nueva normativa entró en efecto esta semana pero la petición viene de lejos. El año pasado la organización Lambda Legal interpuso una demanda en nombre de las mujeres trans Daniela Arroyo González y Victoria Rodríguez Roldán, un hombre trans identificado con sus iniciales J.G junto con la organización Puerto Rico Para Tod@s, contra el gobernador Ricardo Rosselló, el Departamento de Salud y el Registro Demográfico de la isla.

Los demandantes argumentaron que negar a los transgénero y transexuales la posibilidad de obtener un certificado con el marcador del sexo exacto era una violación a la igualdad y el debido proceso de la Constitución. Así lo entendió la jueza Carmen Cerezo que dio la razón a los demandantes en su sentencia emitida en el mes de abril. Arroyo expresó entonces la tranquilidad que suponía el cambio. “Es un gran alivio finalmente tener un certificado de nacimiento exacto que refleje en verdad quien soy yo. Me hace sentir más segura y que mi país me reconoce, me respeta y protege mi identidad como mujer. Hoy, las personas trans en Puerto Rico son más libres. El tribunal tomó la decisión correcta”, dijo en un comunicado.

Con el reconocimiento de Puerto Rico, ya sólo quedan tres jurisdicciones en Estados Unidos en las que no se permite hacer cambios de género en el certificado de nacimiento —los estados de Kansas, Ohio y Tennesse—, pero las organizaciones ya se han puesto en marcha. “Ya hemos entablado una demanda contra la prohibición en Ohio”, dijo en declaraciones a AFP Omar González Pagán, abogado de la organización de defensa de la comunidad LGTB Lambda Legal.

Los interesados en actualizar la información de su partida de nacimiento tendrán que rellenar una solicitud, presentar su pasaporte, licencia de conducir o un certificado de un profesional clínico y un sello de 20 dólares, para completar el trámite. La organización indicó que casi una tercera parte de las personas trans que mostraron un documento de identidad con un nombre o sexo que difiere del que se les percibe fueron víctimas de discriminación. “Las personas trans también son víctimas de crímenes de odio de forma desproporcionada”.