¿Qué pasa en Alabama?

En esta nueva etapa de nuestra vida, la del encierro, que sin ser obligatorio aun en nuestro estado, es condición imprescindible para logra detener el rápido esparcimiento del COVID-19, porque como ya se ha dicho muchas veces: si evitamos acercarnos a las personas o lo hacemos guardando la distancia social recomendada, salvamos vidas y esta es la razón por la cual debemos acatar las recomendaciones de permanecer en casa, si el virus no encuentra un huésped, que en este caso puede ser cualquiera de nosotros, donde alojarse, pues sencillamente desaparece, y nosotros tenemos el compromiso de contribuir a eliminarlo, un comportamiento irresponsable, diferente, no hace otra cosa que alargar la erradicación de esta pandemia; como todos sabemos, este virus se propaga sin saber quien lo tiene, pues muchas personas pueden estar infectadas sin presentar síntomas (asintomático) y cualquiera que este cerca de alguien puede infectarlo y así, va a ser difícil romper cuanto antes el circulo de la propagación y muerte que esta dejando a su paso este terrible enemigo.

Hoy les voy a hablar de las proyecciones que se esperan para Alabama con referencia al COVID-19 estos datos son presentados diariamente por IHME Search Results, ellos son Institute for Health Metrics and Evaluation |www.healthdata.org

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) es un centro de investigación mundial de la salud independiente de la Universidad de Washington.

Es bueno recordar como empezó todo, para que cuando a nuestra memoria los detalles no le vengan tengamos a mano la historia de lo que hasta ahora nos ha dejado el 2020 que comenzó con gran fiesta y deseos de que este año bisiesto iba a ser uno inolvidable, y no nos equivocamos el 2020 ya está haciendo historia, ¡y de qué manera!

Resumen de situación

En diciembre de 2019, surgió un nuevo (o novedoso) tipo de coronavirus humano (SARS-CoV-2) en China. En este momento, no está claro con qué facilidad se propaga este virus entre las personas. Según los informes, los pacientes con infección confirmada por COVID-19 han tenido una enfermedad respiratoria de leve a grave con síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar que aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición. Esta es una situación emergente que evoluciona rápidamente; podemos decir que de forma exponencial

El Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) está proporcionando información actualizada y orientación en este sitio web, https://www.alabamapublichealth.gov/index.html

así como en Facebook y Twitter, a medida que esté disponible.

Situación actual en Alabama

Total probado: 7,774 (al 31 de marzo)

Total Testeado representa principalmente las pruebas realizadas satisfactoriamente por la Oficina de Laboratorios Clínicos (BCL) del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH), junto con algunos datos de laboratorios comerciales. Los laboratorios comerciales están obligados, por ley, a informar las pruebas positivas a ADPH. Algunos laboratorios comerciales no informan muestras negativas.

Recuerde que llame al sitio de prueba (para los test) para obtener información adicional antes de visitar. O llame a la línea directa de Alabama COVID-19 24/7 al 1-888-264-2256 para ver los sitios de prueba y las horas de operación cerca de usted.

Infectados a la fecha en Alabama: 1,019; fallecidos: 17 (Marzo 31)

Condados más infectados: Jefferson: 290; Madison: 105; Shelby: 87; Lee: 77; Mobile: 56; Chambers:37; Montgomery:32; Walker:32; Tuscaloosa: 30; Mor4gan:20; St. Clair: 15

Se proyecta que el pico para Alabama pudiera ser el 20 de abril, Alabama cuenta en la actualidad con 5,743 camas, 474 para cuidados intensivos y necesita mucho más y requeriría de 4,031 ventiladores.

No coloco aquí los datos que se proyectan de infecciones y muertes para agosto 4 porque si todos cumplimos con las medidas de seguridad y aislamiento no vamos a llegar a ellos. Y estas proyecciones pueden causar miedo.

En próximos editoriales iré actualizando los datos, pero si usted quiere conocerlos te dejo el link: https://covid19.healthdata.org (aquí puede encontrar proyecciones por estado).

Cuídense, cumple con las normas de higiene y distancia social y paciencia, esto va para unos pocos meses más.

