Recaudan más de $80,000 dólares para tamalero hispano de 94 años

El señor Joel, de origen mexicano, se ganaba una comisión de las ventas del día y estaba muy limitado económicamente

10 de julio de 2020 – Agencias.

Una residente de Santa Ana, California en el condado de Orange vio a un anciano vendiendo tamales y le conmovió tanto el hecho de verlo trabajando a su avanzada edad que organizó una campaña de donaciones para él tras conocer su historia.

Kenia Barragan es la mujer detrás de una campaña de GoFundMe que ha recaudado más de $80,000 dólares en nombre del anciano inválido de origen mexicano.

“Vi a este señor vendiendo tamales cuando vine al banco. Me acerqué y le di dinero en efectivo aunque no me llevé los tamales para que los vendiera a alguien más”, sin embargo, Kenia quiso hacer algo más que darle dinero. “Me dijo que él vendía los tamales de alguien más y al final del día recibía una comisión”, afirma el texto de la campaña.

Por su edad y condición, Joel, de 94 años, no sería contratado en ninguna parte. En su conversación Kenia supo que el anciano no podía cubrir todas sus necesidades básicas y que comía muy poco. Además su silla de ruedas, que usa para movilizarse, estaba muy deteriorada.

“Doy las gracias a todos los que me han ayudado, a toda la gente. El dinero que me han dado es para mis cosas básicas. Mis placas (prótesis dentales), mis lentes, mi ropita“, dijo el tamalero en un video de agradecimiento. “Quiero agradecerle a la hermana Kenia porque me dijo que me iba a ayudar y lo hizo“, agregó.

La joven inició la campaña el 6 de julio tratando de recolectar $2,000 dólares para el señor Joel, pero la respuesta de la gente ha sido abrumadora y ha sobrepasado la meta en pocos días. Tras la viralización de la campaña, una organización le donó una nueva silla de ruedas al anciano de 94 años.

La joven se encuentra en constante comunicación con el señor Joel mientras coordina la forma para transferirle todos los fondos recaudados.