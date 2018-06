Recompensa ofrecida por caso de adolescente embarazada asesinada a tiros en Birmingham

15 de junio de 2018 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Hay una esperanza renovada de respuestas, para una madre afligida que perdió a su hija adolescente embarazada, en un tiroteo en Birmingham en 2016.

Raven White, de 16 años, murió cuando ella y el padre de su bebé por nacer, estaban sentados en un vehículo comiendo pizza afuera del departamento de la familia White.

El jueves, la madre de White, Tangee, informó a los medios que la policía recientemente le informó, que la Oficina del Gobernador ofrece una recompensa de $ 5,000 por un arresto.

“Raven fue mi primogénita y ella estaba embarazada de mi primer nieto, no es sólo un homicidio, es un doble homicidio”, dijo White.

La policía de Birmingham dijo que el incidente ocurrió en Panorama East Apartments. En 2016, los investigadores dijeron que un hombre se acercó y exigió dinero y luego le disparó a la adolescente embarazada.

“Todavía puedo oír el disparo en mi cabeza. Aún puedo ver la imagen de mi hija gritándome con la sangre saliendo de su boca. No es algo por lo que quiero que pase nadie”, dijo White.

White tiene la esperanza de que el dinero de la recompensa alentará a alguien a presentarse y poner fin a la pesadilla de la vida real de su familia.

“Solo quiero poder decirle a mi hija, puedes descansar en paz ahora cariño, se acabó”, dijo White.

Los investigadores continúan buscando respuestas y aunque White sabe que nada le devolverá a su hija, no descansará hasta que se haga justicia.

“Todavía estoy trabajando bebé. Le dije que no me rendiría, que no lo estoy. Y ella conoce el tipo de mamá que soy, ella sabe que nunca me rendiré”, dijo White.

Si sabe algo que pueda ayudar, llame a Crime Stoppers al 205.254.7777.