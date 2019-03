Relevos en la cúpula de Facebook tras la deriva de la red social, la caída mundial y la investigación penal

Los jefes de productos y de WhatsApp dejan la compañía de Zuckerberg tras otro convulso mes

15 de marzo de 2019 – Agencias.

Después de la mayor caída de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp el miércoles, la investigación penal abierta en Estados Unidos por la gestión de datos y los cambios en la política de la compañía de Mark Zuckerberg, este ha anunciado en una comunicación a sus empleados la renuncia de dos de sus principales e históricos directivos: Chris Cox, jefe de productos, y Chris Daniels, responsable de negocios de WhatsApp. Aunque no se ha anunciado quien asumirá las funciones de Cox, Daniels será sustituido por Will Cathcart, responsable de la aplicación móvil de Facebook, cuyo puesto será ocupado por Fidji Simo.

Cox ha sido uno de los principales colaboradores de Zuckerberg desde hace más de una década, cuando empezó como ingeniero, y ha formado los equipos que han liderado los principales productos de la empresa. El máximo dirigente de la compañía afirma en su carta a los empleados que Cox le había expresado hace años su deseo de “hacer algo más”, pero que había permanecido para afrontar los planes diseñados en 2016.

Sin embargo, tras un mes negro para la compañía por la caída mundial del servicio de sus tres principales productos (Facebook, Instagram y WhatsApp), atribuido a un fallo técnico surgido por cambios en los servidores, y la apertura de una investigación penal federal en Estados Unidos por la gestión de datos tras los acuerdos con las principales compañías tecnológicas, Cox, en palabras de Zuckerberg, “ha decidido que ahora es el momento de dar un paso atrás”.

La renuncia de Cox y Daniels también coincide con cambios en la orientación de Facebook, que se centrará en convertirse en plataforma de mensajería privada, con comunicaciones encriptadas y vinculada a los otros productos de la compañía. “Esto será un gran proyecto y necesitará líderes entusiastas para ver la nueva dirección”, ha afirmado Cox en su nota de despedida. La compañía ha remitido a los dos comunicados como explicación de la dimisión.

En el mismo contexto se ha producido el relevo de Chris Daniels, quien ha dirigido el equipo de desarrollo de negocio, de acceso a las redes a través de Internet.org y, principalmente WhatsApp. Al frente de esta aplicación quedará Will Cathcart, experto en seguridad y que será responsable de la privacidad de los servicios de mensajería. Daniels sustituyó a Jan Koum tras la renuncia de este por diferencias con el consejo de administración de Facebook el pasado mayo.

“Como no hemos decidido aún la dirección básica de nuestra familia de aplicaciones para los proximos años, no tengo previsto de forma inmediata designar a alguien para asumir el papel de Chris [Cox]”, argumenta Zuckerberg en su misiva. De esta forma, la dirección de la compañía queda formada por Fidji Simo como jefe de Facebook, Adam Mosseri en Instagram, Stan Chudnovsky en Messenger y Will Cathcart en Whatsapp, quienes dependerán directamente del director general.