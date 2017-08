Renault-Nissan y la China Dongfeng Motor forman alianza para fabricar vehículos eléctricos

30 de agosto de 2017 – Por: Enrique Kogan – twitter @purosautosus

La Alianza Renault-Nissan y Dongfeng Motor Group Co., Ltd. (Dongfeng) anunciaron una nueva empresa conjunta para co-desarrollar y vender vehículos eléctricos (EV) en China.

La nueva empresa conjunta, eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (EGT), agrupa el liderazgo de la alianza Renault-Nissan en los vehículos eléctricos, y los recursos de Dongfeng en la nueva industria de la energía, para satisfacer las expectativas del mercado chino.

EGT diseñará un nuevo EV con interconectividad inteligente, que estará en línea con las expectativas de los clientes chinos. Será desarrollado conjuntamente por la Alianza y Dongfeng en una plataforma de SUV de segmento A de la Alianza Renault-Nissan.

El vehículo se basará en el liderazgo mundial en tecnologías EV y los diseños rentables de la Alianza, con los costos de fabricación competitivos de Dongfeng.

“El establecimiento de la nueva empresa conjunta con Dongfeng confirma nuestro compromiso común de desarrollar vehículos eléctricos competitivos para el mercado chino”, dijo Carlos Ghosn, presidente y director ejecutivo de la Alianza Renault-Nissan.

“Estamos seguros de satisfacer las expectativas de los clientes chinos y de construir nuestra posición de liderazgo global”, dijo Ghosn.

“Este proyecto es el resultado de un esfuerzo conjunto para desarrollar el mercado chino, por el triángulo de oro formado por Dongfeng, Renault y Nissan, con un modelo de negocio innovador”, dijo Zhu Yanfeng, presidente de Dongfeng.

“Esperamos satisfacer la transformación del mercado en China, donde los coches se están convirtiendo en luz, eléctrica, inteligente, interconectada y compartida,” agrego Yanfeng.

Renault, Dongfeng y Nissan (China) Investment Co., Ltd. (Nissan) han firmado el acuerdo para establecer la nueva empresa en conjunto. Renault tendrá 25 por ciento de eGT, Nissan tendrá 25 por ciento y Dongfeng el 50 por ciento restante.

La recién formada eGT está planeada para estar ubicada en la ciudad de Shiyan, provincia de Hubei, en el centro de China. El vehículo eléctrico será producido en la planta Dongfeng de Shiyan, que tiene una capacidad de producción de 120.000 vehículos al año.

De acuerdo con la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, China es el mercado BEV (Vehículo eléctrico de batería) más grande del mundo. En 2016, se vendieron 256.879 BEV en China, un 121 por ciento más que el año anterior.

En los primeros siete meses de 2017, la producción de BEV alcanzó las 223.000 unidades y las ventas de 204.000 unidades, lo que representa un incremento del 37,8% y 33,6%, respectivamente.

Esta empresa en conjunto espera aprovechar el potencial del segmento chino de rápido crecimiento del mercado. Se prevé el inicio de la producción del nuevo EV en el año 2019.