Restricción de uso de bolsas de plástico

11 de abril de 2019 – Huntsville, Alabama – Agencias.

Un número creciente de ciudades y estados, están prohibiendo el uso de bolsas de plástico.

Pero aquí en Alabama, hay un movimiento diferente. Un comité aprobó un proyecto de ley el martes, que evitaría que las comunidades locales cobren impuestos o prohíban artículos como las bolsas de plástico.

En este momento, si un condado o ciudad, decidiera que quieren cobrar impuestos o prohibir la bolsa de plástico en las compras, podrían hacerlo.

A los gobiernos locales individuales, no se les permitiría hacerlo.

Los partidarios dicen que haría que estos impuestos y prohibiciones sean uniformes en todo el estado, en lugar de que cada condado lo haga de manera diferente.

El grupo Conservación Alabama, no lo apoya. Dicen que no creen que sea el lugar del estado, para decirles si un grupo local puede prohibir las bolsas o no.

El proyecto de ley fue aprobado por el Comité del Senado con 9-2.