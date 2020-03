Ronaldinho, retenido durante 17 horas por entrar con un pasaporte falso en Paraguay

El exfutbolista y su hermano denuncian ante la fiscalía al empresario brasileño que les facilitó los documentos

5 de marzo de 2020 – Asunción / Buenos Aires – Agencias.

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto pasaron 17 horas bajo custodia policial en Asunción, acusados de ingresar a Paraguay con pasaportes falsos. La policía arrestó a los hermanos en un lujoso hotel de la capital la noche del miércoles, luego de que hubiesen pasado sin problemas lo controles migratorios en el aeropuerto. Junto al ex jugador del Barcelona, terminó preso el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, parte de la comitiva que viajó desde Brasil y acusado de entregarles los pasaportes y documentos falsos a su arribo a la capital paraguaya. Tras declarar ante la fiscalía este jueves, Ronaldinho y su hermano fueron liberados.

La detención de Ronaldinho cayó como una tromba sobre Asunción, donde su llegada había merecido la atención de cientos de fanáticos. Antes de la detención en su hotel, había sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad y hoy se lo esperaba en un casino, con quien había firmado una campaña de promoción, y en la fundación Angelical, que lo había contratado para que apoyase su trabajo a favor de niños de familias pobres. La agenda quedó trunca. Cerca del mediodía de Asunción, Ronaldinho llegó a la fiscalía para dar su versión y más tarde quedó libre.

Resta ahora descifrar los detalles y motivos de una maniobra tan arriesgada. Ronaldinho tiene pasaporte y cédula brasileñas en regla y podría haber ingresado a Paraguay con ellas sin problemas. Como ciudadano del Mercosur, puede pasar Migraciones incluso solo con su cédula de identidad. Pero por algún motivo que se investiga, prefirió aceptar la oferta de su patrocinador en Asunción y recibió una documentación en la que figura como nacido en Porto Alegre, Brasil, pero con “nacionalidad paraguaya naturalizada”.

“Refirió el nombre de la persona que les dio los pasaportes y qué hizo con los mismos. Tiene documentos vigentes del Brasil para ir a cualquier parte del mundo y eso es lo que le dijo el Ministerio Público”, explicó su abogado defensor, Adolfo Marín, luego de la declaración de su cliente. Según la versión del jugador, el empresario Wilmondes Sousa Lira le dio la documentación hace un mes, en Brasil. “Dijo a los fiscales que no pensaba darle uso a esos documentos porque no los necesita, pero que cuando llegó al aeropuerto había una multitud de gente y una persona le solicita el pasaporte. Entonces le da el documento que le habían pasado 30 días atrás y pasó todo lo que pasó”, dijo Marín.

Los papeles fueron emitidos por el gobierno de Paraguay, pero los datos que figuran en ellos son falsos. “Los números de los pasaportes pertenecen a otras personas. Son pasaportes originales, pero de contenido falso. Se expidieron en enero de este 2020 y se les entregó al llegar”, explicó en rueda de prensa el fiscal Federico Delfino. “Tanto Ronaldinho como su hermano dijeron que recibieron los documentos como un obsequio de la gente que los trajo aquí a Paraguay”, agregó.

Para la defensa, Ronaldinho y su hermano fueron víctimas y no victimarios. “En realidad, sí fueron víctimas en la utilización de ese documento, porque ellos no lo precisaban para nada”, insistió su abogado. La justicia paraguaya escuchó la versión del exfutbolista y lo dejó libre. El ambiente en Asunción fue el mejor para Ronaldinho, considerado un ídolo en Paraguay. Por las redes sociales circularon decenas de fotos del ex Barcelona sonriente junto a los policías que lo detuvieron y más tarde acompañado por el personal de la fiscalía que le tomó declaración. En Brasil, en cambio, lo esperan problemas mayores.

Ronaldinho y su hermano fueron condenados en 2015 a pagar multas por 2,2millones de euros por construcciones irregulares en áreas de preservación ambiental a orillas del lago Guaíba, en la ciudad de Porto Alegre. Como nunca cumplieron con la condena, en diciembre de 2018 perdieron sus pasaportes y el derecho a salir del país. Un recurso de sus abogados en Brasil les permitió revertir la prohibición de salida y en octubre pasado ambos recuperaron sus documentos, pero están ahora la espera de un fallo de la Corte que puede empeorar nuevamente su situación, informa Breiller Pires desde São Paulo. En este contexto de incertidumbre se produce la detención en Asunción por posesión de pasaportes falsos.

La justicia paraguaya deberá ahora determinar de donde salieron los pasaportes que llegaron a manos de Ronaldinho y su hermano. La jugada puso en evidencia lo que la prensa local considera una presunta mafia enquistada en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, que entrega documentación original, pero con datos falsificados, a cambio de dinero. La “nacionalidad paraguaya naturalizada”, además, permitiría a Ronaldinho tener una segunda opción en caso de que las autoridades brasileñas retengan una vez más sus documentos y le impidan viajar libremente.