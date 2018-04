¿Se le pasó la fecha límite para presentar sus impuestos? IRS ofrece estos consejos acerca de qué hacer

23 de abril de 2018 – WASHINGTON – IR-2018-102SP.

Si bien la fecha límite de presentación de impuestos federales ya pasó para la mayoría de las personas, todavía hay algunos contribuyentes que tienen asuntos pendientes con sus impuestos. Esto incluye a personas que aún no han presentado sus declaraciones, otros que no han pagado o aquellos que esperan por su reembolso de impuestos. El

IRS ofrece estos consejos para manejar algunos problemas típicos luego de la fecha límite:

¿No presentó su declaración el 18 de abril?

No hay multa por presentar una declaración tardía después de la fecha límite de impuestos si le corresponde un reembolso. Las multas e intereses sólo se acumulan en declaraciones no presentadas si los impuestos no se pagan antes del 18 de abril. IRS provee día adicional a contribuyentes para presentar y pagar impuestos hasta el miércoles, 18 de abril; sistemas de procesamiento ya funcionan, a raíz de problemas del sistema que surgieron temprano en la fecha límite de impuestos el 17 de abril. Cualquiera que no haya presentado y deba impuestos debe presentar una declaración y pagar tanto como sea posible para reducir las multas e intereses. Para aquellos que califican, Free File del IRS aún está disponible en IRS.gov hasta el 15 de octubre para preparar y presentar declaraciones electrónicamente.La presentación rápida es especialmente importante porque la multa por presentación tardía de impuestos no pagados se acumula rápidamente. Por lo general, esta multa, también conocida como multa por falta de presentación, generalmente es del 5 por ciento por cada mes o parte de un mes en que llega tarde la declaración.

Pero si la declaración se presenta más de 60 días después de la fecha de vencimiento de abril, la multa mínima es de $210 o el 100 por ciento del impuesto no pagado, cualquiera que sea menor. Esto significa que si el impuesto adeudado es de $210 o menos, la multa es igual al monto del impuesto adeudado. Si el impuesto adeudado es más de $210, la multa es de al menos $210.

En algunos casos, una presentación tardía del contribuyente puede calificar para un alivio de multa. Si existe una buena razón por la que se presenta la declaración tarde, asegúrese de incluir una explicación con la declaración.

Sucesivamente, los contribuyentes que tienen un historial de presentación y pago a tiempo, a menudo califican para recibir un alivio de multa. Por lo general, un contribuyente calificará para este alivio si no ha sido multado por los últimos tres años y cumple con otros requisitos. Para obtener más información, consulte la página de reducción de multas por primera vez (en inglés) en IRS.gov.

¿Dónde está mi reembolso?La herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” está disponible en IRS.gov, IRS2Go y por teléfono al 800-829-1954 extensión #2 para español. Para usar esta herramienta, los contribuyentes necesitan el primer número de seguro social (SSN) en la declaración, el estado civil tributario (soltero, casado que presenta una declaración conjunta, etc.) y el monto del reembolso que espera. La herramienta se actualiza una vez al día, generalmente por la noche por lo que revisar con más frecuencia no arrojará resultados diferentes.

¿Cambiar la retención?Debido a los cambios tributarios que entran en vigor este año, el IRS insta a todos los empleados, que incluyen aquellos con otras fuentes de ingresos, a efectuar una verificación a su cheque de pago lo antes posible. Hacerlo ahora ayudará a evitar una factura de impuestos inesperada al final del año y posiblemente una multa. La forma más fácil de hacerlo es usar la recientemente actualizada Calculadora de Retención, disponible en IRS.gov.

¿Debe impuestos o necesita hacer un pago?Los contribuyentes que adeudan impuestos pueden ver saldo de su cuenta, pagar con Pago Directo del IRS, con tarjeta de débito o crédito o solicitar un plan de pago en línea, incluso un plan de pagos a plazos. Antes de acceder a su cuenta de impuestos en línea, los usuarios deben validar su identidad a través del proceso de Acceso Seguro. Varias otras opciones de pago electrónico están disponibles en IRS.gov/pagos. Son seguras y fáciles de usar. Los contribuyentes que pagan electrónicamente reciben confirmación inmediata cuando envían su pago. Además, con Direct Pay y el EFTPS, los contribuyentes pueden optar por recibir notificaciones por correo electrónico.

¿Necesita corregir un error en una declaración?Después de presentar su declaración, los contribuyentes pueden descubrir que cometieron un error u omitieron alguna información en su declaración. Por lo general, una declaración enmendada no es necesaria si un contribuyente comete un error matemático o le faltó anexar un formulario requerido. Normalmente, el IRS corregirá el error matemático y notificará al contribuyente por correo. Del mismo modo, la agencia enviará una carta solicitando cualquier formulario faltante. Los contribuyentes pueden usar el Asistente de impuestos interactivo: ¿Debo presentar una declaración enmendada? – para ayudar a determinar si deben presentar una declaración enmendada para corregir un error o hacer otros cambios a su declaración.

El Formulario 1040X, Declaración de impuestos individuales enmendada de EE. UU., debe presentarse por escrito y está disponible en IRS.gov/forms en cualquier momento. Aquellos que esperan un reembolso de su declaración original, no deben presentar una declaración enmendada antes de que se haya procesado la declaración original. Presente una declaración de impuestos enmendada para cambiar el estado civil tributario o para corregir ingresos, deducciones o créditos que figuran en la declaración de impuestos presentada originalmente. Use “¿Dónde está mi declaración enmendada?” herramienta para verificar el estado de su declaración enmendada. Normalmente, las actualizaciones de estado están disponibles a partir de las tres semanas posteriores a la presentación de la declaración enmendada. Permita hasta 16 semanas para el procesamiento.

¿Necesita ayuda para responder a un aviso o carta del IRS?Un aviso o carta del IRS le explicará el motivo del contacto y le dará instrucciones acerca de cómo manejar el asunto. La mayoría de las preguntas se pueden responder al visitar “Entendiendo sus cartas o avisos del IRS” en IRS.gov. Los contribuyentes pueden llamar al número de teléfono proporcionado en el aviso si todavía tienen preguntas. Si el problema no se puede resolver a través de los canales normales, comuníquese con la oficina local del Servicio del Defensor del Contribuyente al 877-777-4778, extensión #2 para español.

Carta de Derechos del ContribuyenteLos contribuyentes tienen derechos fundamentales según la ley. La Carta de Derechos del Contribuyente presenta estos derechos en 10 categorías. Estos derechos protegen a los contribuyentes cuando interactúan con el IRS. La Publicación 1, Sus derechos como contribuyente, destaca estos derechos y las obligaciones de la agencia para protegerlos.

Cuidado con las estafas

El IRS nunca hará un contacto inicial no solicitado a través de correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales sobre problemas de presentación, pago o reembolso. El IRS inicia la mayoría de los contactos a través del correo regular entregado por el Servicio Postal de los Estados Unidos. Cualquier correo electrónico que parezca ser del IRS sobre un problema de reembolso o impuesto es probablemente un intento de los estafadores de robar información personal o financiera. Reenvíe el correo electrónico a phishing@irs.gov.