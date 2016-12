Sears y Kmart cierran 30 tiendas, incluyendo 2 en Alabama

30 de diciembre de 2016 – Agencias.

Treinta tiendas de Sears y Kmart, incluyendo dos ubicaciones en Alabama, se cerrarán en el próximo mes.

Business Insider, que informó por primera vez de los cierres, dijo que la gran mayoría de los cierres serán ubicaciones de Kmart.

Las tiendas Kmart que cerrarán son:

Jasper Mall, Jasper, Alabama

2003 US-280, Phenix City, Alabama

3001 Iowa Ave., Riverside, California

1801 NW US Hwy 19, Crystal River, Florida

501 N. Beneva Road, Sarasota, Florida

19400 Cochran Blvd., Port Charlotte, Florida

2111 S. Federal Highway, Ft. Pierce, Florida

1501 Normandy Village Parkway, Jacksonville, Florida

2211 W. Irlo Bronson Memorial Highway, Kissimmee, Florida

4955 Golden Gate Parkway, Naples, Florida

111 Town and Country Dr., Palatka, Florida

2815 West Parrish Ave., Owensboro, Kentucky

1501 Paris Pike, Georgetown, Kentucky

14662 N. US Highway 25 E, Corbin, Kentucky

1710 W. Highway 192, London, Kentucky

3010 Fort Campbell Blvd., Hopkinsville, Kentucky

2945 Scottsville Road, Bowling Green, Kentucky

222 North Point Blvd, Baltimore, Maryland

9 Plaza Way, Fairhaven, Massachusetts

4645 Commercial Dr., New Hartford, New York

250 Three Springs Dr., Weirton, West Virginia

731 Beverly Pike, Elkins, West Virginia

5132 Sixth Ave., Tacoma, Washington

1050 Division St., Parkersburg, West Virginia

Sears stores closing:

Kentucky Oaks Mall, Paducah, Kentucky

1901 S. Yale Ave., Tulsa, Oklahoma

Town Center Mall, Charleston, West Virginia

Meadowbrook Mall, Bridgeport, West Virginia

Walden Galleria, Cheektowaga, New York

Boulevard Mall, Amherst, New York

1 Galleria Dr., Middletown, New York

Swansea Mall, Swansea, Massachusetts

La mayoría de las tiendas comenzarán las ventas de liquidación el 6 de enero y cerrarán entre finales de marzo y mediados de abril.

Dos tiendas Kmart de Alabama, una en Cullman y otra en Gardendale, estaban entre las 64 cerradas a principios de este mes. A principios de 2016, tres Kmart más en Alabama, Florencia, Dothan y Prattville, fueron cerradas.

La noticia de los cierres se produce justo cuando el CEO Eddie Lampert anunció una carta de crédito de 200 millones de dólares, a través de su fondo de cobertura ESL Investments. El anuncio impulsó las acciones de Sears en casi un 9 por ciento el jueves a 8,89 dólares, un rebote para una acción que ha perdido más del 60 por ciento de su valor este año.

En los últimos dos años, Lampert ha prestado más de $ 800 millones para mantener el negocio en marcha.

Sears ya ha cerrado más de 200 tiendas este año fiscal.