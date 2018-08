Shake Shack abre su primer local en Alabama en The Summit

14 de agosto de 2018 – Birmingham, Alabama – Agencias.

El primer Shake Shack de Alabama, abrirá la próxima semana en The Summit, según un comunicado de prensa de la compañía.

Shake Shack es conocido por sus hamburguesas 100% naturales de carne de res Angus, perros calientes y flan congelado recién hecho.

La hamburguesería se abrirá en 200 Summit Blvd el miércoles 22 de agosto a las 11 a.m.

Las primeras 205 personas en la fila, el día de la apertura, obtendrán un pedido gratis de papas fritas de queso de Big Bob. El item del menú es una fritura exclusiva de Birmingham: papas fritas cortadas con salsa de cerdo y queso de Big Bob Gibson.

El restaurante contará con cervezas locales de Avondale Brewing Co, Good People Brewing Co, Back Forty Beer Company y Cahaba Brewing Co.

Actualmente buscan llenar al menos 90 puestos de tiempo completo y puestos de medio tiempo. Aplique en línea en www.ShackCareers.com ó envíe un mensaje de texto a ShackAlabama al 77948.