Shakira suspende un concierto en Los Ángeles por enfermedad

La cantante asegura que se trata de un virus y que los médicos esperan una pronta recuperación

30 de agosto de 2018 – Agencias.

Shakira se ha visto obligada a suspender un concierto, el segundo que iba a ofrecer en Los Ángeles, dentro de su tour El Dorado por enfermedad. Ha sido la propia cantante quien lo ha comunicado a través de sus redes sociales. “Los Ángeles, muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de la gira. Tenía una grandísima ilusión de cantar y bailar de nuevo esta noche con ustedes pero desde anoche tras el espectáculo me empecé a sentir mal y me levanté esta mañana con un virus. Lamento mucho no poder actuar esta noche”, ha dicho la cantante horas antes de la fecha prevista del concierto.

Pese a esta mala noticia, no quiso dejar a todos sus seguidores con un mal sabor de boca por lo que informó de que el espectáculo cancelado se trasladará al próximo lunes 3 de septiembre.

Este es el primer concierto que la artista debe cancelar desde que comenzó su gira El dorado world el pasado 3 de agosto en Chicago y tras presentar varias fechas en Europa. Hay que recordar que la cantante de Clandestino tuvo que cancelar muchos conciertos durante los últimos meses del pasado año por un grave problema sufrido en sus cuerdas vocales que hicieron peligrar su futuro musical. Afortunadamente en esta ocasión no se trata de esto sino de un virus que, por lo que le han dicho los médicos, durará muy poco.

“Los médicos me han asegurado que estaré lo suficientemente bien para actuar en Anaheim el viernes 31 de agosto”, continuaba diciendo la artista en el mensaje.

Para cerrar este comunicado, Shakira agradeció la comprensión de su gente con estas palabras: “Gracias por vuestra comprensión y por ser los mejores fans que una artista podría tener. Todo mi amor, Shakira”.

La cantante declaró el pasado mes de julio que vivió los meses “más duros” de su vida cuando sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, situación que le hizo pensar que perdería su voz y posteriormente valorar más su carrera y conseguir una “conexión casi metafísica” con el público. Una situación que le obligó a cancelar su gira El Dorado, que por fin consiguió retomar en junio en Hamburgo y que la ha llevado por toda Europa, y ahora por América. Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”, confesó en una entrevista.