Su padre le pidió que ordenara su cuarto, él enfureció y lo mató a tiros

Un joven de 16 años mató a tiros a su padre y dejó a su hermano gravemente herido luego de una disputa por ordenar su habitación. Jeffrey Dale Wanca fue responsabilizado del asesinato de papá Chad Wanca, de 43 años, y del intento de asesinato de su hermano de 12 años, Hunter Wanca.

El abuelo de Jeffrey, Rick McNamara, lo describió como un “adolescente típico que no quiere hacer cosas para ayudar” y dijo que las cosas “se habían intensificado”. Los efectivos de la policía corrieron hacia la casa en Toney, Alabama, el sábado por la tarde después de recibir varias llamadas sobre un tiroteo.

Cuando llegaron, Jeffrey caminó hacia ellos con las manos en el aire y fue arrestado, según datos expuestos por un vocero de la Oficina del Sheriff del condado de Madison. Dentro de la casa encontraron a Chad y Hunter con heridas de bala.

Chad fue trasladado de urgencia al Hospital Huntsville, pero fue declarado muerto poco después de su llegada. A Hunter lo llevaron al Children’s Hospital en Birmingham en una condición crítica, pero ahora está “alerta y hablando” según sus abuelos Linda y Rick McNamara.

La pareja de ancianos expuso que el tiroteo comenzó cuando se le pidió a su nieto mayor que limpiara su habitación. “Fue una disputa doméstica entre padre e hijo sobre limpiar las cosas y tratar de ser una figura adolescente responsable en su vida, lo que estuvo bastante bien”.

Y añadió: “Es un adolescente típico que no quiere hacer cosas para ayudar. Se intensificó. Quiero ir al hospital. Espero poder entrar y ver a mi nieto. También me gustaría ir a la cárcel y ver a mi otro nieto. Quiero hablar con él. No sé qué le pasó por la cabeza”.