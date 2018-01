Temporada de presentación de impuestos de 2018 comienza el 29 de enero, declaraciones de impuestos vencen el 17 de abril; ayuda disponible para contribuyentes

4 de enero de 2018 – WASHINGTON – IR-2018-1SP.

El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy que la temporada de impuestos de la nación comenzará el lunes, 29 de enero de 2018, y recordó a los contribuyentes que reclaman ciertos créditos tributarios que los reembolsos no estarán disponibles antes de fines de febrero.

El IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos el 29 de enero, con casi 155 millones de declaraciones de impuestos individuales que se presentarán en 2018. Este año, la fecha límite de impuestos del país será el 17 de abril, por lo que los contribuyentes tendrán dos días adicionales para presentar después del 15 de abril.

Muchas compañías de software y profesionales de impuestos aceptarán declaraciones de impuestos antes del 29 de enero y luego enviarán las mismas cuando se abran los sistemas del IRS. Aunque el IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos electrónicas y en papel el 29 de enero, las declaraciones en papel comenzarán a procesarse más tarde a mediados de febrero, a medida que continúen las actualizaciones del sistema. El IRS recomienda a las personas que presenten sus declaraciones electrónicamente para reembolsos más rápidos.

El IRS fijó la fecha de apertura del 29 de enero para garantizar la seguridad y la preparación de los principales sistemas de procesamiento de impuestos antes de la apertura y para evaluar el impacto potencial de la legislación tributaria en las declaraciones de impuestos de 2017.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que, por ley, el IRS no puede emitir reembolsos que reclamen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) antes de mediados de febrero. Si bien el IRS procesará esas declaraciones cuando se reciben, no puede emitir reembolsos relacionados antes de mediados de febrero. El IRS espera que los primeros reembolsos relacionados con EITC / ACTC estén disponibles en cuentas bancarias o en tarjetas de débito de contribuyentes a partir del 27 de febrero de 2018, si eligieron el depósito directo y no hay otros problemas con la declaración de impuestos.

El IRS también les recuerda a los contribuyentes que deben conservar copias de sus declaraciones de impuestos de años anteriores durante al menos tres años. Los contribuyentes que usan un producto de software de impuestos por primera vez necesitarán su ingreso bruto ajustado de su declaración de impuestos de 2016 para presentar electrónicamente. Los contribuyentes que usan el mismo software de impuestos que usaron el año pasado no necesitarán ingresar información de años anteriores para firmar electrónicamente su declaración de impuestos de 2017. El uso de un PIN de presentación electrónica ya no es una opción. Los contribuyentes pueden visitar IRS.gov/prepárese y luego hacer clic en español para obtener más consejos acerca de cómo prepararse para presentar su declaración de 2017.

Fecha de vencimiento de presentación del 17 de abril

La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2017 es el martes, 17 de abril de 2018, en lugar de la fecha tradicional del 15 de abril. En 2018, el 15 de abril cae domingo, y esto generalmente movería la fecha límite de presentación al siguiente lunes – 16 de abril. Sin embargo, ese lunes se observará el Día de la Emancipación – un día feriado legal en el Distrito de Columbia, lo que moverá la fecha límite para la presentación hasta el martes, 17 de abril de 2018. Conforme a la ley de impuestos, los días feriados legales en el Distrito de Columbia afectan la fecha límite de presentación en toda la nación.

El IRS también ha estado trabajando con la industria tributaria y los departamentos de impuestos estatales como parte de la iniciativa de la Cumbre de Seguridad para continuar fortaleciendo los sistemas de procesamiento para proteger a los contribuyentes contra el robo de identidad y el fraude de reembolso. El IRS y los socios de la Cumbre continuaron mejorando estas protecciones para proteger aún más a los contribuyentes que presentarán en 2018.

Reembolsos en 2018

Elegir e-file y el depósito directo para los reembolsos continúa siendo la forma más rápida y segura de presentar una declaración de impuestos precisa y recibir un reembolso. El IRS espera que más de cuatro de cada cinco declaraciones de impuestos se preparen electrónicamente usando software de impuestos.

El IRS aún anticipa emitir más de nueve de cada diez reembolsos en menos de 21 días, pero hay algunos factores importantes que se deben tener en cuenta para los contribuyentes.

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos en declaraciones de impuestos que reclamen el EITC o el ACTC antes de mediados de febrero. Esto se aplica a todo el reembolso, incluso a la parte no asociada con el EITC y el ACTC.

Como en años anteriores, el IRS comenzará a aceptar y procesar declaraciones de impuestos una vez que comience la temporada de presentación. Sin embargo, si los contribuyentes que generalmente presentan su solicitud a principios de año están listos para presentar una declaración completa y precisa, no es necesario esperar para presentarla. Deben presentar una declaración cuando estén listos para presentar una declaración de impuestos completa y precisa.El IRS espera que los primeros reembolsos relacionados con EITC / ACTC estén disponibles en cuentas bancarias o en tarjetas de débito de contribuyentes a partir del 27 de febrero de 2018, si esos contribuyentes eligen depósito directo y no hay otros problemas con la declaración de impuestos. Este período adicional se debe a varios factores, incluidos los sistemas bancarios y financieros que requieren tiempo para procesar los depósitos.

Una vez los reembolsos salen del IRS, les lleva un tiempo adicional procesarlos y que las instituciones financieras acepten y depositen los reembolsos en cuentas y productos bancarios. El IRS les recuerda a los contribuyentes que muchas instituciones financieras no procesan los pagos los fines de semana o en días feriados, lo que puede afectar cuándo los reembolsos llegan a los contribuyentes. Para los presentadores de EITC y ACTC, el fin de semana de tres días que involucra el Día de los presidentes podría afectar el tiempo en que reciben su reembolso.

La herramienta ¿Dónde está mi reembolso? en IRS.gov y la aplicación de teléfono IRS2Go se actualizarán con las fechas proyectadas de fines de febrero de depósito para quienes presentan temprano el reembolso de EITC y ACTC. Los contribuyentes no verán una fecha de reembolso en ¿Dónde está mi reembolso? o a través de sus paquetes de software hasta entonces. El IRS, los preparadores de impuestos y el software de impuestos no tendrán información adicional acerca de las fechas de reembolso, de manera que ¿Dónde está mi reembolso? sigue siendo la mejor manera de verificar el estado de un reembolso.

IRS ofrece ayuda a contribuyentes

El IRS les recuerda a los contribuyentes que tienen una variedad de opciones para obtener ayuda para presentar y preparar su declaración de impuestos en IRS.gov, el sitio web oficial del IRS. Los contribuyentes pueden encontrar respuestas a sus preguntas de impuestos y resolver problemas tributarios en línea. La página Permítanos ayudarle ayuda a responder la mayoría de las preguntas de impuestos, y la Guía de Servicios del IRS los vincula a estos y otros servicios del IRS.

Los contribuyentes pueden ir a IRS.gov/account para acceder de forma segura a la información sobre su cuenta de impuestos federales. Pueden ver el monto que deben, pagar en línea o establecer un acuerdo de pago en línea; acceder a sus archivos de impuestos en línea; revisar los últimos 18 meses de historial de pagos; y ver información clave de declaración de impuestos para el año corriente tal como fue presentada. Visite IRS.gov/secureaccess (en inglés) para revisar el proceso de autenticación de identidad requerido.

Además, el 70 por ciento de los contribuyentes del país son elegibles para Free File del IRS. Los socios comerciales del IRS ofrecen software de marca gratis a aproximadamente 100 millones de individuos y familias con ingresos de $66,000 o menos.

Los formularios interactivos en línea proveen versiones electrónicas de los formularios en papel del IRS a todos los contribuyentes, independientemente de los ingresos, que pueden preparar y presentar las personas que se sientan cómodas completando sus propias declaraciones.

La Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) y el Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE) ofrecen ayuda de impuestos gratuita a las personas que califiquen. Vaya a IRS.gov e ingrese “preparación de impuestos gratis” en la casilla de búsqueda para obtener más información y encontrar un sitio VITA o TCE cercano, o descargue la aplicación de teléfono inteligente IRS2Go para encontrar un proveedor gratuito de preparación de impuestos. Si elegible, los contribuyentes también pueden encontrar ayuda de un voluntario de la comunidad.

El IRS también les recuerda a los contribuyentes que un profesional de impuestos de confianza puede proporcionar información y consejos útiles. Los Consejos para elegir un preparador de impuestos (en inglés) y detalles acerca de grupos nacionales de profesionales de impuestos (en inglés) están disponibles en IRS.gov.