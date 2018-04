‘Time’ elige al chef José Andrés como una de las 100 personas más influyentes del mundo

“José Andrés es un héroe cuya grandeza trasciende la excelencia culinaria”, afirma la publicación estadounidense que lo escoge por segunda vez para su ránking

19 de abril de 2018 – Washington / Madrid – Agencias.

Infatigable y carismático, el chef español José Andrés (Mieres, 1969) ha vuelto a entrar en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Ya estuvo en 2012 y ahora, bajo la presidencia Trump, ha regresado en una clara muestra de la enorme penetración de este asturiano universal en la sociedad estadounidense. “Estamos aquí no para dar de comer a unos pocos sino para alimentar a muchos”, dice a este periódico el chef, minutos después de publicarse la lista de Time.

Rey de los fogones de Washington y habitual ganador de estrellas Michelin, José Andrés trasciende con mucho el papel del cocinero catódico. También es un activista que igual acude a Puerto Rico en plena catástrofe a servir comidas humanitaria, que reparte alimentos y bebidas a los participantes en las marchas contra la venta indiscriminada de armas. “Un cocinero lo único que sabe hacer es cocinar. Todo aprendizaje te dota de la posibilidad de ponerlo en práctica en cualquier situación. Eso es lo que hicimos [siempre incluye a su equipo en sus afirmaciones] en Puerto Rico”, dice. Allí, tras el devastador paso del huracán María, comenzaron a dar un millar de comidas al día. Acabaron siendo 3,5 millones. “Arrancamos con 20 voluntarios y acabamos siendo 20.000”, recuerda el chef. Ante el éxito de su iniciativa, la Cruz Roja le pidió ayuda para llegar a más gente en el reparto de alimentos.

Por ese trabajo es por lo que José Andrés considera que la revista Time le haya vuelto a incluir en una lista en la que figuran desde el presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, hasta directores de cine como Guillermo del Toro o actrices como Nicole Kidman. En concreto, José Andrés ha sido seleccionado en el apartado Titanes. En este grupo comparte espacio con el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el tenista Roger Federer, y la mediática Oprah Winfrey.

“José Andrés en un icono culinario, conocido por su técnica refinada e innovadora. Eleva su comida a una forma de arte que es increíblemente deliciosa. […] Pero también es un héroe cuya grandeza trasciende la excelencia culinaria. Sus esfuerzos por ayudar en zonas devastadas por desastres naturales como Haití y Puerto Rico tienen un efecto profundo y permanente. Dando alimento a la gente que vive situaciones desesperadas, no solo acaba con su hambre, sino que ofrece una poderosa esperanza de futuro. […] José Andrés es un ser humano excepcional, generoso y compasivo”, señala el perfil escrito para Time por Emeril Lagasse, uno de los más conocidos cocineros de Estados Unidos.

El cocinero defiende su implicación en diversas causas [estuvo en Nueva Orleans tras el Katrina y en Haití] como una iniciativa personal: “Vimos el problema y decidimos viajar allí y cocinar para la gente”, cuenta. “Llevo mucho tiempo dando de comer a gente más allá de las mesas de mis restaurantes. En algunas situaciones esperamos que los Gobiernos actúen, pero también podemos adelantarnos. Tomar la iniciativa”, relata José Andrés, que inauguró Jaleo, su primer restaurante en Estados Unidos, en 1993. Lo convirtió en un lugar de referencia. Dotado de una enorme capacidad de trabajo, el cocinero ha creado más de una veintena de establecimientos en EE. UU. y México. Premiado por su labor culinaria, también ha recibido galardones como la Medalla de las Humanidades, entregado por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, asiduo -y apasionado- de las propuestas del chef.

En este éxito cuenta, como señala Time, no solo su saber gastronómico, sino también su clara apuesta por los derechos humanos. ” A todos nos gusta ser reconocidos. Nos esforzamos para mejorar y para que nuestro trabajo sea excelente, pero que te lo reconozcan es un orgullo. Me alegra mucho, la verdad. Estoy contento”, comenta el chef sobre el hecho de estar de nuevo en la lista de Time. Por otro lado, en estos tiempos de xenofobia creciente, José Andrés ha sido y es un firme defensor de los inmigrantes. Por eso es habitual verle desplegar sus dotes mediáticas en las pantallas de las principales televisiones. “Su contagioso espíritu filantrópico nos recuerda a todos que no importa cuál sea tu oficio o pasión, nuestra más noble vocación como seres humanos es fomentar desinteresadamente la esperanza en la vida de los otros”, señala la revista.