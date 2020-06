Toque de queda emitido en el estado de Alabama

1 de junio de 2020 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Se ha emitido un toque de queda, en ciertas ciudades de Alabama, tras lo que llaman un “disturbio civil”.

El toque de queda entró en vigencia el lunes 1 de junio por la noche.

Aquí está la lista de ciudades, de la siguiente manera:

Mountain Brook, Alabama- 7 p.m. – 6 a.m.

Birmingham, Alabama- 7 p.m. – 6 a.m.

Hueytown, Alabama- 7 p.m. – 6 a.m.

Tarrant, Alabama- 6 p.m. – 6 a.m.

Homewood, Alabama- 8 p.m. – 5 de la mañana.

Leeds, Alabama- 6 p.m. – 6 a.m.