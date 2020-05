Trabajadores de Walmart llaman a paro y anuncian que rastrearán casos de COVID-19

Los empleados de la compañía han denunciado que la empresa no les protege lo suficiente de COVID-19 y comenzarán a rastrear casos ellos mismo

30 de abril de 2020 – Agencias.

Este miércoles una organización laboral sin fines de lucro lanzó un rastreador virtual de casos de coronavirus en las tiendas Walmart de todo el país, citando la falta de acción de la empresa minorista frente a la pandemia en medio de las crecientes infecciones y muertes de empleados.

“El Aumento de las muertes e infecciones de los asociados de Walmart muestra claramente que la compañía no solo está manteniendo seguros a sus asociados y clientes, sino tampoco está comunicando de manera clara las condiciones de la tienda”, dijo , Ruby Ann Woolwine, trabajadora de la sucursal de Michigan en un comunicado.

“No podemos esperar más medidas a medias, estamos tomando el asunto en nuestras manos para obtener la información que merecemos saber”.

United for Respect creó un sitio web de rastreo que permitirá a los trabajadores reportar cuando uno de sus colegas han contraído el virus.

Los empleados también podrán informar de forma anónima cuando registren malas condiciones de seguridad al interior de las tiendas.

Walmart informó que la seguridad de los trabajadores es una prioridad para la compañía “por lo que estamos llevando a cabo exámenes de salud y controles de temperatura diarios y proporcionado mascarillas y guantes a todos los asociados”, escribió el portavoz de la compañía, Jami Lamontagne, en un correo enviado a Northjersey.com.

A partir del lunes 20 de abril los empleados de Walmart y Sam’s Club comenzaron a utilizar cubrebocas y mascarillas en todas las sucursales del país como una medida de prevención ante la pandemia de COVID-19.

De manera adicional la compañía implantó normas de limpieza y ha limitado el número de personas que pueden están al interior de sus sucursales y ofrece licencia pagadas de emergencia y ha otorgado a los trabajadores bonos en efectivo.

Algunos de los empleados de Walmart han comentado que la compañía puede hacer mucho más.

United for Respect menciona que Walmart no está cumpliendo con el distanciamiento social que los funcionarios de salud recomiendan para ayudar a frenar la propagación del virus. También dijo que la empresa no está proveyendo suficiente equipo de seguridad, pago por riesgo o licencia por enfermedad a los trabajadores que además de los clientes, desconocen cuántas son las personas personas han sido infectadas.

“Ya es suficiente”, dijo Jessie Metcalfe, que trabaja en un Walmart en Colorado. “Los ejecutivos de la compañía están tan alejados de la realidad de lo que sucede en sus tiendas que no entienden: no se puede atender a nuestros clientes si los asociados están enfermos. Lo que hace más frustrante, y aún más aterrador, es que Walmart nos mantiene en la oscuridad sobre los potenciales casos confirmados de COVID-19“.

Durante las últimas semanas también empleados de Amazon, Instacart, Whole Foods y Target también han organizado paros y huelgas.

Tan solo la semana pasada más de 350 trabajadores que trabajan en almacenes de Amazon dijeron que harían un llamado en sus lugares de trabajo a partir del martes, informó Athena, una coalición de organizaciones locales y nacionales que representan a los trabajadores.

Empleados de empresas como Amazon, Instacart, Whole Foods, Target, FedEx y Walmart planean abandonar sus puestos de trabajo el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, para poner de manifiesto la necesidad de mejorar los salarios y la protección a los empleados y clientes.