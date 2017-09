Trump abordará con los presidentes de Colombia y Brasil la crisis de Venezuela

15 de septiembre de 2017 – Washington – Agencias.

Donald Trump ha impulsado un encuentro la semana que viene con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Brasil, Michel Temer, para abordar la situación de la región latinoamericana y, muy especialmente, la crisis institucional de Venezuela, en plena escalada autoritaria del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters confirmaron la cita, una cena este lunes en la Torre Trump de Nueva York, aprovechando su visita con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Trump debuta como mandatario de la principal potencia. El líder peruano, Pedro Pablo Kuczynski, estaba también convocado a la reunión, pero finalmente ha cancelado el viaje por los problemas en su país.

El encuentro es un gesto relevante por parte del nuevo presidente de Estados Unidos, que en su poco más de medio año de Gobierno ha vuelto a congelar las relaciones con Cuba, ha intensificado las sanciones a Venezuela, ha convertido la relación con México en una crisis permanente y esta semana amenazó a Colombia con incluir al país en la ‘lista negra’ si no logra frenar la producción de cocaína.

Estados Unidos, Colombia y Brasil coinciden en el rechazo a la situación en la que el Gobierno de Maduro ha sumido al país, con graves acusaciones de represión y tortura de por medio. El informe final de la Comisión de Derechos Humanos acusa a las fuerzas de seguridad de provocar la muerte de 46 manifestantes. El endurecimiento del tono de Trump, sin embargo, inquieta al Ejecutivo de Santos, más favorable al diálogo.

Este cambio de registro estadounidense tiene que ver con las palabras y con los hechos. El pasado 25 de agosto Trump impuso las primeras sanciones económicas globales contra el Gobierno chavista al prohibir la compra de deuda pública venezolana y de la petrolera estatal, PDVSA, con el fin de estrangular la financiación del régimen. Hasta ahora, todas las penalizaciones por parte de Washington se dirigían a individuos concretos -incluído el propio Maduro- por acusaciones de narcotráfico o de vulneración de principios democráticos.

Un par de semanas antes, el presidente había optado por apretar las tuercas con unas declaraciones muy provocadoras, en la que advertía a Caracas de que su Administración no descarta una intervención militar en el país. “Tenemos varias opciones sobre la mesa y, por cierto, no voy a descartar la militar”, dijo a la prensa tras una reunión sobre Seguridad. “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo”, enfatizó. Las principales potencias latinoamericanas salieron inmediatamente a expresar su rechazo.

Este viernes, el consejero de Seguridad Nacional de EE UU, el general H. R. McMaster, puso a Venezuela como ejemplo de país que ha dejado de cumplir sus responsabilidad y consideró improbable contacto alguno entre Trump y su líder en el marco de la ONU.

Pero la cuestión de fondo pendiente es el acercamiento de Washington con el resto de Latinoamérica. Con la cena de lunes, “Trump necesita demostrar que tiene buenos amigos en la región que comparten una agenda con Estados Unidos, pero no estoy seguro de que vaya a obtener lo que quiere”, según declaró un diplomático brasileño citado por Reuters en condición de anonimato.Este miércoles, el mandatario estadounidense acusó a Colombia de incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico y advirtió de que podría acabar por inluirla en una lista negra de países que, según Washington, no luchan suficientemente contra esta lacra. “Estados Unidos está considerando seriamente designar a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas”, dijo Trump en un memorando.