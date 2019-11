Trump dice estar “considerando seriamente” testificar en el ‘impeachment’

El presidente de EE UU recoge el guante de la demócrata Nancy Pelosi, ante una semana en la que ocho testigos comparecerán públicamente en el Congreso

18 de noviembre de 2019 – Washington – Agencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que considerará seriamente testificar por escrito en la investigación del impeachment contra su persona, tal como había sugerido la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, durante el fin de semana. “A pesar de que no hice nada mal, y que no me gusta dar credibilidad a esta farsa sin garantías, me gusta la idea y, para conseguir que el Congreso se pueda concentrar de nuevo, la consideraré seriamente”, ha publicado este lunes por la mañana en Twitter. “Dice que podría hacerlo por escrito”, ha añadido el presidente en la publicación.

El domingo, en vísperas de una semana en la que nada menos que ocho testigos, algunos de ellos muy relevantes, comparecerán en las audiencias abiertas del Congreso, Pelosi invitó a Trump a testificar él mismo, en lugar de arrojar sospechas sobre el proceso. “Si tiene información que es exculpatoria, estamos deseando verla”, dijo. “Podría venir ante el Comité y hablar, contar toda la verdad que quiera, si quiere”.

El mensaje de Pelosi fue repetido por otra figura de peso, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que está escuchando, o no le gusta lo que está escuchando, no debería tuitear. Debería venir ante el Comité y testificar bajo juramento. ¿Qué está escondiendo?”, se preguntó el senador, en un encuentro con periodistas.

Este lunes, algunos demócratas han respondido con escepticismo al tuit de Trump y han insistido en exigirle que no entorpezca la investigación. “Debería permitir que testifiquen Rick Perry [ministro de Energía], John Bolton [exconsejero de Seguridad Nacional] y Rudy Giuliani [abogado personal de Trump]. Debería entregar los documentos pedidos por el Congreso. Debería poner fin a este encubrimiento ilegal”, ha escrito el congresista Don Beyer en la misma red social.

El presidente ha respondido a los líderes demócratas del Congreso, cuando el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se prepara para la segunda semana de testimonios en abierto, retransmitidos en directo a todo el país, después de semanas de comparecencias a puerta cerrada. Solo el martes, están citados cuatro testigos. Con los testimonios, los demócratas tratan de demostrar que Trump hizo depender un paquete de ayuda militar a Ucrania, aprobado por el Congreso, y una eventual visita a la Casa Blanca ansiada por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, de que el Gobierno de Kiev se comprometiera públicamente a investigar las actividades en el antiguo país soviético del exvicepresidente Joe Biden, rival demócrata de Trump, y de su hijo, así como una desacreditada teoría conspiratoria sobre una supuesta injerencia ucrania en las elecciones presidenciales de 2016.

Según una nueva encuesta, de ABC-Ipsos, el 70% de los estadounidenses cree que Trump hizo algo malo en relación con Ucrania y el 51% cree que debería ser destituido a través del impeachment.