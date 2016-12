Trump dice que no habrá una transición afable por culpa obstáculos de Obama

28 de diciembre de 2016 – CNN.

El presidente electo Donald Trump acusó al presidente Barack Obama este miércoles de hacer “muchas declaraciones incendiarias y bloqueos” durante el proceso de transición a la Casa Blanca.

“Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ignorar la cantidad de declaraciones incendiarias y obstáculos del presidente O. Creí que iba a ser una transición afable. ¡NO!”, tuiteó Trump.

Los tuits llegan después de que Obama dijera en una entrevista publicada esta semana que él pudo haber derrotado a Trump en la elección de 2016 si hubiera podido postularse para un tercer mandato.

“Estoy confiado de esta visión porque estoy seguro de que si me hubiera postulado y lo hubiera articulado, creo que habría movilizado a la mayoría de estadounidenses a que me apoyaran”, le dijo Obama a su exconsejero David Axelrod en una entrevista para el podcast The Axe Files, producido por el Instituto de Política de la Universidad de Chicago y CNN.

Aunque Hillary Clinton derrotó a Trump en el voto popular por casi 2,9 millones de votos, el magnate inmobiliario ganó más votos electorales y con ellos la presidencia.

Trump cuestionó las declaraciones de Obama de que él hubiera ganado, citando el descontento de los ciudadanos con la Ley de Protección a Pacientes y Cuidados de Salud Asequibles, el terrorismo y la economía.

“El presidente Obama dijo que cree que pudo haberme ganado. Él debió haberlo dicho pero yo digo ¡DE NINGUNA MANERA! Desempleo, ISIS, Obama Care, etc.”, Tuiteó Trump el lunes.

La mayor parte del tiempo, Trump y Obama han dejado de criticarse directamente desde la elección. Ambos se encontraron en la Casa Blanca dos días después de que Trump fuera elegido y han hablado por teléfono varias veces desde entonces.

“Debo decirles, ya saben, nunca me había reunido con él antes. Nunca hablé con él antes de esto. En realidad él me gusta”, dijo previamente Trump. “Me encanta recibir sus ideas. Y puedo no estar de acuerdo en muchos casos. Y puedo diferir en muchos casos. Difiero mucho”.