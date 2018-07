Trump hace responsable a Putin de la injerencia en las elecciones de 2016

18 de julio de 2018 – Agencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que hace personalmente responsable a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de la injerencia en las elecciones celebradas en el país norteamericano en 2016.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, el mandatario ha recalcado que ha dicho “en numerosas ocasiones” que está de acuerdo en que Moscú interfirió en los comicios.

Tras ser preguntado sobre si haría personalmente responsable a Putin de ello, ha respondido: “Bueno, lo haría, ya que está a cargo del país. Igual que me considero responsable de las cosas que pasan en este país. Ciertamente, como líder de un país, habría que hacerle personalmente responsable”.

Asimismo, ha asegurado que le trasladó “muy firmemente” en la cumbre que celebraron la semana pasada en Helsinki que “no puede haber injerencia”, según un extracto de la entrevista publicado por la citada cadena.

Trump ha insistido en que comunicó a Putin que “no puede haber esto”, en referencia a la injerencia. “No vamos a tenerlo, y esa es la forma de la que van a ser las cosas”, ha zanjado.

El presidente estadounidense Trump aseguró el martes que “confía totalmente” en las agencias de Inteligencia del país y en sus conclusiones acerca de la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

“Acepto la conclusión de nuestra comunidad de Inteligencia sobre la existencia de una injerencia”, dijo desde la Casa Blanca, si bien agregó que otros países pudieron estar también involucrados.

Asimismo, defendió su cumbre con Putin y manifestó que fue un éxito a pesar de las numerosas críticas que ha recibido a nivel interno por parte de políticos demócratas y republicanos.

LAS PALABRAS DE LA DISCORDIA

Al término de su reunión, que duró más de cuatro horas entre el ‘cara a cara’ y el almuerzo de trabajo con las delegaciones estadounidense y rusa, los dos presidentes dieron una rueda de prensa conjunta en la que se preguntó a Trump si había hablado con Putin sobre las investigaciones estadounidenses que apuntan a una injerencia del Kremlin en los últimos comicios.

Los dos confirmaron que Trump había planteado el tema. El magnate neoyorquino añadió que Putin le había dicho que Rusia no se había implicado en el pasado proceso electoral y que no veía “ninguna razón” para no creerle. En cambio, a renglón seguido cuestionó la eficacia del FBI y del Departamento de Justicia en este caso.

El hecho de que Trump respaldara a Putin y cargara contra las autoridades estadounidenses en rueda de prensa le ha valido fuertes críticas de pesos pesados del Partido Republicano y del Partido Demócrata, hasta el punto de que horas después publicó un ‘tweet’ para expresar su “gran confianza” en la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos.