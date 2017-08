Trump prescinde del hombre que le llevó a la Casa Blanca

18 de agosto de 2017 – Nueva York – Agencias.

Si durante las primeras horas del viernes varios colaboradores de Trump insistieron en que estábamos ante un despido en toda la regla, poco después trascendía, desde el círculo cercano a Bannon, que había dimitido, y que si no abandonó antes se debió a los incidentes en Charlottesville. Quién sabe. Lo único seguro, tal y como sugiere Maggie Haberman en «The New York Times», es que con su partida Trump queda expuesto ante la derecha alternativa, descabezada de forma inapelable. Aunque está por ver cómo habían digerido que Bannon los calificara de «payasos». El hombre que hizo de la palabra encrespada un as ineludible para competir en el tablero de la política contemporánea, gran príncipe de la demagogia populista, deja a su paso una algarada perpetua como toda herencia y a un Trump cada día más solo.

Pero la gota que colmó el vaso fue su desautorización de la política del presidente en relación a Corea del Norte. «No hay solución militar [a las amenazas nucleares de Corea del Norte]», dijo Bannon, «Hasta que alguien resuelva la parte de la ecuación que muestra que diez millones de personas en Seúl morirían en los primeros 30 minutos, no sé de qué hablan, no hay solución militar aquí».

Había maniobrado una y otra vez para descalabrar a sus oponentes, pero no logró sobreponerse al general Kelly, contratado por Trump para poner orden en sus filas. Kelly demostró cómo las gasta, y cuál es su idea de la disciplina castrense, nada más estrenar su cargo, hace apenas un mes, cuando destituyó a Antohny Scaramuci como director de Comunicación de la Casa Blanca. Sacaramuci apenas llevaba una semana. Le condenaron unas declaraciones explosivas al «New York Post». Kelly, acostumbrado al respeto a la cadena de mando, no toleró su escalada dialéctica.

Finalmente, Bannon regresará a su anterior trabajo como presidente ejecutivo de Breitbart News, según anunció el portal ultraderechista, que le calificó de “héroe populista”. “El movimiento nacionalista-populista se hizo hoy mucho más fuerte”, afirmó el editor jefe de Breitbart News, Alex Marlow. “Breitbart ha ganado un presidente ejecutivo que le tiene tomado el pulso a la agenda de Trump”, agregó.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de ese portal, Larry Solov, dijo que “la expansión global” de Breitbart “se acelerará” con la vuelta de Bannon y afirmó que ahora “el límite es el cielo”. Bannon dejó Breitbart News hace un año para asumir la jefatura de la campaña a la Casa Blanca del ahora presidente, Donald Trump, en un momento muy crítico para el multimillonario neoyorquino.

Tras la victoria en las elecciones de noviembre pasado, Trump se lo llevó con el a Washington y lo nombró estratega jefe. Sin embargo, el presidente perdió en las últimas semanas la confianza en Bannon, señalado por promover su propia agenda y robarle atención, y hoy forzó su salida tras días de rumores.

En declaraciones después de su cese a la revista conservadora The Weekly Standard, Bannon lamentó: “La Presidencia de Trump por la que luchamos, y ganamos, ya no existe”. “Todavía tenemos un movimiento grandioso, y vamos a sacar algo de esta Presidencia de Trump. Pero esa Presidencia ya no existe. Será otra cosa”, agregó. Y avisó: “Ahora soy libre. Tengo mis manos de vuelta en mis armas. Alguien dijo ‘es Bannon el Bárbaro’. Indudablemente voy a machacar a la oposición. No hay duda. Construí una jodida máquina en Breitbart”.