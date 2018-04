Trump promete responder de forma «contundente» a Siria por la matanza de Duma

«Tenemos muchas opciones, en términos militares, y les haremos saber muy pronto (cuál escogemos), probablemente después de actuar», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca

9 de abril de 2018 – EFE.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió hoy responder “contundentemente” al supuesto ataque químico perpetrado en Siria, y dijo que tomará una decisión “esta noche o muy poco después” sobre cuál es esa represalia.

“Tenemos muchas opciones, en términos militares, y les haremos saber muy pronto (cuál escogemos), probablemente después de actuar”, dijo Trump a los periodistas al reunirse en la Casa Blanca con altos cargos del Pentágono para hablar sobre Siria.

“Responderemos contundentemente. ¿Cuándo lo haremos?, prefiero no decirlo porque no me gusta hablar sobre eso“, subrayó Trump.

El presidente adelantó que tomará una decisión “esta noche o muy poco después” sobre su respuesta al “horrible ataque” del que Estados Unidos responsabiliza al régimen sirio de Bachar al Asad.

“No podemos dejar que esto ocurra en este mundo, especialmente cuando, gracias al poder de Estados Unidos, tenemos la capacidad de pararlo”, recalcó el mandatario.

Trump dijo, además, que cada vez hay más “claridad” sobre quién estuvo detrás del presunto ataque químico.

“Tenemos respuestas bastante buenas”, agregó.

Unas horas antes, Trump afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, “podría tener” responsabilidad en el supuesto ataque, y dijo que, de ser así, “pagará un precio” por ello.

“Si fueron los rusos, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos ellos juntos, lo descubriremos y tendremos las respuestas bastante pronto”, afirmó Trump en una reunión con su gabinete por la mañana.

Rusia alegó hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU que no hubo ningún ataque químico en Siria, y advirtió de que una posible acción militar estadounidense de represalia contra el régimen de Damasco puede tener “graves repercusiones”.

Hace casi un año, Trump ordenó lanzar decenas de misiles contra la base aérea siria de Al Shairat, en Homs, como represalia por el ataque químico en la localidad de Jan Shijún, donde murieron más de 80 personas y del que la ONU culpó al Gobierno de Damasco.

En esta ocasión, dos organizaciones apoyadas por EE.UU. han denunciado que al menos 42 personas murieron el sábado en la localidad rebelde de Duma con síntomas de haber sufrido un ataque químico.

Pero ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con sustancias químicas, y, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 21 personas perecieron ese día por asfixia pero como resultado del “derrumbe de los edificios” en los que se encontraban.

Tanto las autoridades sirias como Rusia, aliada de Damasco, han negado el uso de armas químicas en los bombardeos de Duma y han acusado a la facción el Ejército del Islam, que controla esta urbe, de “inventarse” el ataque.

EEUU actuará con o sin el apoyo de la ONU

Estados Unidos dijo también hoy que “responderá” al supuesto ataque químico con o sin el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU.

“La Historia registrará éste como el momento en el que el Consejo de Seguridad cumplió con su deber o demostró su fracaso total y completo para proteger a los sirios. De cualquier manera, Estados Unidos responderá“, dijo su embajadora ante la ONU, Nikki Haley.

La diplomática no precisó qué tipo de respuesta podría producirse, pero aseguró que Washington está evaluando ahora mismo “decisiones importantes”.

Hoy, el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había adelantado su intención de decidir en las próximas horas sobre una posible respuesta militar al presunto ataque químico, del que EE.UU. y sus aliados culpan a Damasco.

Haley, en referencia al líder sirio, Bachar al Asad, insistió en que su país está “decidido a ver al monstruo que usa armas químicas (…) hecho responsable”.

La diplomática insistió, además, en que Rusia e Irán, como estrechos aliados de Al Asad, tienen responsabilidad por sus acciones y podrían haber evitado lo ocurrido.

Haley, además, recordó que Moscú ha utilizado en varias ocasiones su derecho de veto en el Consejo de Seguridad para proteger a las autoridades sirias, y lamentó que el “obstruccionismo” ruso mantenga “rehén” al máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

Estados Unidos propuso hoy al resto de miembros del Consejo un borrador de resolución para crear un nuevo mecanismo internacional que se encargue de aclarar quién está detrás de los ataques con armas químicas en Siria.

EE.UU. y otros países llevan insistiendo en la necesidad de establecer una investigación de este tipo desde noviembre pasado, cuando Rusia vetó la continuidad del mecanismo conjunto de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que tenía ese mismo cometido.