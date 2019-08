Trump quiere someter a pruebas de ADN a los inmigrantes detenidos en la frontera sur

La Administración del presidente, Donald Trump, quiere hacerle pruebas de ADN a los inmigrantesque se encuentran bajo custodia en la frontera sur del país, ha reportado el sitio de noticias BuzzFeed News.

De acuerdo con el borrador de un documento donde se señalan los planes, el Gobierno quiere expandir un programa de pruebas de ADN permitiéndole a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que extraigan el material genético de migrantes indocumentados bajo su custodia.

BuzzFeed ha dicho que tuvo acceso al documento en el cual se informa de las intenciones de la Administración Trump.

Sin embargo, activistas pro inmigrantes han señalado que el Gobierno no debería obtener información sensible de personas que no han sido acusadas de algún crimen.

Miembros del Gobierno han indicado que los agentes de la CBP tendrían que pasar al menos 20.000 horas laborales adicionales durante el primer año de implementación de la medida.

Si la medida propuesta por el Departamento de Justicia llegara a ser ejecutada, cientos de miles de individuos seria sometidos a pruebas de ADN cada año.

Aunque el borrador de la regulación no dice explícitamente que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés)someterían a los migrantes detenidos a las pruebas de ADN, el texto tampoco indica alguna limitación que se los prohibiera.

En comunicado dirigido a BuzzFeed, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha dicho que esa entidad “está trabajando de cerca con el Departamento de Justicia en un camino hacia la recolección de ADN”.

El mismo funcionario ha dicho que este año se llevo a cabo un programa piloto de ICE en la frontera suroeste en el cual la agencia realizó pruebas voluntarias de ADN de personas sobre las cuales las autoridades sospechaban que afirmaban, fraudulentamente, ser familiares.

“ICE ha identificado docenas de casos en los que los niños no tenían relación familiar con los adultos que los acompañaban”, ha agregado el funcionario. “En la primera operación – Operación Doble Helix 1.0 – 16 de 84 unidades familiares fueron identificadas como fraudulentas en base a resultados negativos de ADN. Y en la segunda – Operación Doble Helix 2.0 – 79 de 522 unidades familiares fueron identificadas como fraudulentas en base a resultados negativos de ADN, hasta la fecha

