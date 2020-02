Trump sale airoso y revitalizado de su juicio mira otros cuatro años

7 de febrero de 2020 – por: El Director.

Como ya lo había anunciado en otro editorial, el “Impeachmente” contra el presidente Trump, finalizó como se pronosticaba, y no porque fuera muy difícil de dilucidar, más bien, usando la lógica: Un senado de mayoría republicana no iba a votar en contra de su presidente para que fuera sacado del poder, eso no lo permitirían así en sus adentro algunos no comulgaran con su actitud.

Lo cierto es que el pasado miércoles el Senado de Estados Unidos votó a favor de absolver al presidente Donald Trump en el juicio político en su contra por el escándalo de Ucrania.

Aprovechando la mayoría que tiene su partido en la Cámara Alta, la cual no lo consideró culpable por sus tratos con Ucrania para promover una investigación contra su rival demócrata Joe Biden.

De esto se sacan varias conclusiones: una, se perdieron varios meses de trabajo en la Cámara Baja y también dinero de los contribuyentes, al enfrascasen los demócratas en un impeachment, que ellos sabían que no lograrían una votación alta de los republicanos a favor de su destitución. Los números no daban y el abuso de poder y la obstaculización al Congreso, usados para sacar al presidente de su puesto, no eran suficientes para lograrlo.

Sin embargo; también hay que decirlo: la manera como el Senado manejo el juicio deja mucho que pensar sobre la forma como una mayoría republicana se une en una sola línea para cambiar las normas del juicio.

El modo como se negó la presencia de testigos y documentos importantes al juicio hizo de este uno muy particular, pues deben siempre presentarse testigos que puedan enseñar sus declaraciones, pero en fin, votaron que no y como son mayoría, esto fue aprobado.

Lo peligroso de una manipulación en ese sentido es que cualquier juicio que se lleva a cabo a ese nivel, así sea realmente culpable a todas luces, podrían declararlo no culpable, porque son mayoría los que acuerdan votar, al final pueden votar no culpable, porque si no lo hacen, ellos también sufrirían las consecuencias de la pérdida de poder.

En este orden de ideas, se debería buscar un mecanismo diferente para evitar ese favoritismo, a su compañero de partido. La democracia es lo mejor que tenemos, lejos de ser perfecta es lo mejor que tenemos, como dijo Winston Churchill (1947):

La democracia es la peor forma de gobierno, excepto todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo.

Tambien la definió el líder Nelson Mandela (Discurso de Ushuaia, 1998):

Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. (Ushuaia, 1998) (cualquier parecido con algún gobierno de Suramérica, no es coincidencia…)

Y a mi juicio la mejor: Abraham Lincoln (Discurso de Gettysburg, 1863):

(…) nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales (….) debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros (…) que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la Tierra.

La democracia es lo que único tenemos hoy en día, quizás mañana podamos ser juzgados por inteligencia artificial, lejos de favoritismos y triquiñuelas, pues ella se regirá por razonamientos inteligentes, sin importar quien esté en frente para ser juzgado, quizás sea así en un futuro, pero mientras, debemos apegarnos a lo que tenemos, por lo tanto; trabajemos para que nuestra democracia siempre luzca hermosa, única y veraz, no permitamos que sea mancillada por las ansias de poder de los seres humanos.

De esta absolución del Presidente, lo cierto es que él sabrá cómo sacarle provecho para sus aspiraciones para el próximo cuatrienio, por lo tanto; a no ser que ocurra algo extraordinario, Trump continuará como presidente por otros cuatro años más

El Director.

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC