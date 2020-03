Trump se plantea restringir vuelos domésticos por el coronavirus

Del transporte a la cultura, pasando por el deporte, la crisis altera ya múltiples ámbitos de la vida en diversos puntos del país

12 de marzo de 2020 – Washington / Los Ángeles – Agencias.

Donald Trump ha asegurado este jueves que se plantea restringir los viajes domésticos a determinadas zonas de Estados Unidos donde la expansión del coronavirus está “demasiado caliente”. El presidente se ha referido a esa “posibilidad”, que asegura aún no ha sido debatida, en un encuentro con periodistas en el despacho oval de la Casa Blanca, al día siguiente de anunciar, en un mensaje televisado a la nación, que suspenderá, desde la medianoche de este viernes, durante 30 días y con la excepción de Reino Unido, los vuelos desde Europa que no sean esenciales. La medida ha sido duramente criticada por las autoridades de la Unión Europea.

Trump, en pleno año electoral, ha anunciado también la cancelación o el retraso de algunos eventos de campaña que tenía programados para las próximas semanas. Este mismo jueves por la mañana, el Gobierno de Brasil infirmaba de que uno de los funcionarios que acompañó al presidente Jair Bolsonaro en su visita este fin de semana a Florida, y que estuvo próximo a Trump y al vicepresidente Mike Pence, ha dado positivo por el coronavirus. “No me preocupa”, ha dicho Trump, preguntado por el posible contacto.

Por la tarde del jueves, había ya 1.422 casos confirmados de coronavirus y 38 muertes en 45 Estados del país y en Washington DC. Los Estados de Washington (341), Nueva York (327) y California (198) son los que concentran el mayor número de casos. El vicepresidente Pence ha advertido este jueves, en un programa de televisión, de que se esperan “miles de casos más” en Estados Unidos.

En el Estado de Nueva York, se han prohibido las reuniones de más de 500 personas, lo que provocará el cierre de todos los teatros de Broadway hasta el 12 de abril, según ha explicado en un comunicado la organización de productores y empresarios. Los 41 teatros de Broadway, la mayoría con más de mil localidades, constituyen una de las principales bazas de la oferta turística de la ciudad y generaron el año pasado ingresos de 1.800 millones de dólares. Otras grandes instituciones culturales, como el museo Metropolitan, la ópera Metropolitan o el Carnegie Hall, también han anunciado el cierre. Los colegios y el transporte público están exentos de la prohibición.

En California, el Estado más poblado del país y puerta de entrada al comercio con China, había hasta este jueves 198 casos confirmados y cuatro fallecidos. Se espera que esos números aumenten significativamente cuando haya más pruebas diagnósticas disponibles, algo que las autoridades del Estado están pidiendo con insistencia al Gobierno federal.

En la medianoche del miércoles el gobernador, Gavin Newsom, decretó nuevas recomendaciones para frenar el virus. El Gobierno de California ha recomendado cancelar todas las reuniones de más de 250 personas. En el Estado de Washington esta misma medida es obligatoria. En California lo será en la práctica, ante la cancelación en cadena de eventos deportivos y culturales.

Entre las medidas, el gobernador ha anunciado un aplazamiento de 60 días para presentar la declaración de impuestos a aquellos que no puedan hacerlo por estar siguiendo las recomendaciones médicas. El Estado está preparado para hacer uso de forma ejecutiva de cualquier instalación que sea necesaria para montar residencias o clínicas temporales. “Cada uno de nosotros tiene un poder extraordinario para frenar la expansión de esta enfermedad”, dijo Newsom. “No celebrar ese concierto o ese evento comunitario puede tener un efecto en cascada, salvar docenas de vidas y conservar recursos sanitarios críticos que tu familia puede necesitar dentro de un mes”.

California ha ordenado que todas las pruebas del coronavirus se hagan gratis con cargo al Estado y ha aprobado ayudas públicas para los trabajadores que se tengan que quedar en casa.

La ciudad de Los Ángeles, donde se han registrado dos muertes hasta el momento, anunció sus propias medidas para ralentizar la expansión del virus. Entre las medidas, el alcalde Eric Garcetti decretó el cierre de las instalaciones del Ayuntamiento a las visitas turísticas, como ya se ha hecho en el Capitolio de Washington. Todas las comisiones del Ayuntamiento se pasarán a videoconferencia. También prohibió todos los eventos o reuniones en instalaciones municipales de más de 50 personas. Los viajes no esenciales de todos los empleados municipales quedan prohibidos. El condado que rodea Los Ángeles es el condado más poblado de Estados Unidos, con unos 10 millones de personas.

En el entorno del deporte de ese país, después de que la NBA confirmara la suspensión indefinida de la temporada por la crisis, la Grandes Ligas de Béisbol han retrasado el arranque de la suya dos semanas. La NHL de hockey y el tenis profesional también se han visto obligados a alterar sus calendarios.

Las grandes compañías que dominan la industria de los conciertos, Live Nation y AEG, han suspendido todas las giras en marcha, según informa The New York Times. Un duro golpe para un sector que ya sufría con la cancelación de los festivales de Coachella y South By Southwest.

El coronavirus ha saltado de lleno a la campaña electoral, y los dos candidatos que se disputan la nominación demócrata de cara a las elecciones de noviembre, Joe Biden y Bernie Sanders, han protagonizado este jueves sendas intervenciones, en tono presidencial, ofreciendo sus propias propuestas para combatir una crisis que se extiende ya por múltiples ámbitos del país.