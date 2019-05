Trump ya tiene nuevo jefe para ICE, un exfuncionario de Obama

Mark Morgan buscará aplicar una “línea más dura” contra inmigrantes

6 de mayo de 2019 – Agencias.

La semana pasada trascendió que el presidente Donald Trump quería nombrar a Mark Morgan, exfuncionario de la Administración de Barack Obama, como director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este domingo, el mandatario republicano hizo el anuncio oficial en su cuenta de Twitter.

“Me complace informar a todos aquellos que creen en una Política de Inmigración fuerte, justa y sólida que Mark Morgan se unirá a la Administración Trump como el jefe de nuestros trabajadores y trabajadoras de ICE”, tuiteó el presidente Trump. “Mark es un verdadero creyente y patriota estadounidense. ¡Hará un gran trabajo!”

Morgan es conocido como uno de los hombres de línea dura durante la Administración Obama, a la cual sirvió como jefe de la Patrulla Fronteriza.

El exfuncionario federal también fue agente del FBI y ha expresado su apoyo al muro fronterizo del presidente Trump, además de criticar al Congreso por no reforzar las leyes migratorias y calificar la actual situación en la frontera como una “crisis”.

“El Congreso no ha hecho su trabajo. No se equivoquen, podrían haber evitado esto y no lo hicieron. Luego, cada vez que esta administración intenta ofrecer una opción, la derriban. Bueno, no he escuchado ninguna opción de ellos (congresistas)”, dijo Morgan en abril en Fox News.

Agregó que la Patrulla Fronteriza está “sobrecargada” y que las caravanas migratorias han complicado la situación en el borde con México y apoyó la medida de liberarlos en la llamadas “ciudades santuario”, algo que el presidente Trump ha impulsado.

“He estado allí. La Patrulla Fronteriza, ICE, sus instalaciones están abrumadas, las organizaciones religiosas y otras organizaciones no gubernamentales están abrumadas”, alertó. “No tienen otra opción. Tendrán que empezar a expulsar a estos individuos. ¿No deberíamos compartir la carga en todo el país?”

El nuevo jefe de ICE lamentó las críticas a las políticas del presidente Trump, pero consideró que expertos y académicos desconocen el problema real, sobre todo en la frontera con México.

Morgan llegará a la agencia con la intención de dar seguimiento a una “línea más dura” que busca el presidente Trump, quien retiró a Ronald Vitiello del cargo, lo cual fue parte de una purga en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que comenzó con la renuncia de la secretaria Kirstjen Nielsen.

También ha trascendido que el titular de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Francis Cissna, está en la lista de funcionarios a retirar, pero esa dependencia indicó a este diario –a pregunta expresa– que por ahora no hay información al respecto.

Además de este cambio en ICE, la agencia anunció la semana pasada la reorientación de recursos a la frontera para ubicar a “familias falsas”, incluso lanzó un plan piloto de pruebas rápidas de ADN para inmigrantes que solicitan asilo y arriban con menores de edad.

Aunque el presidente haya revelado el nombre de Morgan, falta que se indique cuándo comienza funciones como tal y que el Senado lo ratifique.