Tuitea Trump en español para defender su política migratoria

Donald Trump tuiteó una fotografía donde aparece un mensaje en español que dice: “No más entrada ilegal en Estados Unidos”

18 de septiembre de 2019 – Agencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó la tarde de este miércoles la frontera sur de dicho país para inspeccionar la construcción del muro.

Trump ofreció un mensaje donde aseguró que hay una gran cooperación con el vecino del sur: “Todo México ha sido fantástico”.

El presidente previamente tuiteó una fotografía donde aparece él, el muro fronterizo y un mensaje en español que dice: “No más. No más falso asilo. No más ‘detener y soltar’. No más entrada ilegal en Estados Unidos“.