Un hombre hostiga durante media hora a una mujer por llevar una camiseta de Puerto Rico

Un vídeo muestra el asedio a Mia Irizarry, ante la pasividad de un guardia presente

10 de julio de 2018 – Washington – Agencias.

A Mia Irizarry le arruinaron su vigesimocuarto cumpleaños. La joven alquiló un merendero para celebrar, pero un hombre blanco de mediana edad la hostigó durante media hora por llevar una camiseta de Puerto Rico. La incómoda situación ocurrió frente a los ojos de un guardia de seguridad de la Reserva Forestal del Condado de Cook, Illinois, y este no hizo absolutamente nada. Esto, a pesar de que Irizarry le solicitó varias veces que interviniera, como se puede ver en el vídeo que grabó. “No deberías llevar eso en los Estados Unidos de América, ¿Eres ciudadana?”, le preguntó el individuo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La cumpleañera llegó al merendero del parque con cajas de decoración y comida. Cuando vio que el sitio que había reservado estaba ocupado le pidió al grupo que se fuera. Ellos cumplieron educadamente, según narró Irizarry a la policía luego del incidente. Pero entonces uno de los hombres que estaba en el sitio alquilado vio la camiseta que llevaba de la bandera de Puerto Rico y se enajenó. Irizarry sacó su móvil para grabar las preguntas del acosador, quien defendía que Puerto Rico no era parte de Estados Unidos.

En un comienzo la joven parecía calmada, porque había varias mesas entre ella y el hombre borracho. “Uso esta camiseta porque puedo”, le respondió y enseguida le explicó al oficial de seguridad que el hombre la estaba hostigando por la vestimenta que llevaba puesta. El oficial no hizo nada y el acosador se acercó a centímetros de Irizarry. “¿Puede , por favor, alejarse de mí, señor?”, le dice varias veces. Se nota alterada. “Ustedes no nos van a cambiar. El mundo no va a cambiar a los Estados Unidos de América”, dijo el hombre.

Ante la insistencia del acosador sobre si era ciudadana y las advertencias de que no debería usar esa camiseta, Irizarry salió del área del merendero y acudió al oficial traspasándole que se siente “muy incómoda” y que si puede frenar al hombre. El agente le dio la espalda y se alejó. Finalmente, llegó el hermano de la cumpleañera, quien le ordenó al acosador que se calmara y que se fuera de ahí. Un desconocido llamó a la policía e Irizarry hizo una denuncia oficial de hostigamiento. El hombre fue arrestado sin siquiera saber que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917.

El episodio ocurrió hace casi un mes, pero este lunes la Reserva Forestal del Condado de Cook admitió en Twitter que el oficial que proporcionó la “respuesta laxa” había sido asignado al servicio de escritorio mientras el departamento de policía investigaba lo ocurrido.

Este caso se suma a la pila de situaciones de acoso que se han difundido por las redes el último mes. La mayoría de ellas, protagonizados por blancos que denigran a personas de otras razas o de otros lugares de origen distintos de Estados Unidos. Este 4 de julio circuló la imagen de un mexicano de 94 años que fue duramente golpeado por una mujer blanca. También hay una ola de situaciones absurdas por las que blancos han llamado a la policía. La última, porque un afroamericano se estaba bañando en la piscina con calcetines.