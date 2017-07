Un montaje de Maluma ‘leyendo’ a Albert Camus revoluciona las redes

11 de julio de 2017 – Agencias.

Que Maluma, el rey del reggaeton, sea el hombre del momento no hay duda. Todos quieren cantar con él porque saben que sus canciones perdurarán entre los primeros puestos de las listas nacionales e internacionales. Y de este éxito, también ha sabido aprovecharse el Instituto Nacional de Bellas Artes de México para promover la literatura entre el público.

La Coordinación de Literatura del INBA ha publicado este lunes en su Twitter una imagen del cantante colombiano con un libro entre sus manos de Albert Camus bajo el título: “Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis”. Y, los usuarios no han tardado en revolucionar esta red social con sus reacciones.

“Bien por él, ahora que refleje en sus letras a Camus y haga música de calidad, una que sí honre a la literatura”; “Ya quisiera él comprender la postura filosófica y literaria de un autor como Camus”; o “Puro chantaje” –en referencia a la canción que el colombiano de 23 años canta con Shakira–, son algunos de los comentarios que han realizado los seguidores de una de las principales instituciones gubernamentales de México.

Maluma ha sido criticado en más de una ocasión por las letras de sus canciones, calificadas de machistas y misóginas. De hecho, a finales del año pasado más de 90.000 personas firmaron una petición en la plataforma Change.org para que se retirara la canción Cuatro babys, que contiene frases como “Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero”. El colombiano no dudó en zanjar la polémica asegurando que no dejaría de cantar el tema porque es una música muy popular en las calles y a la gente le gusta oírlo.

El tuit que une al cantante de reggaeton con el Premio Nobel de Literatura y autor de obras como El extranjero o La peste ya acumula 3.200 me gusta y ha sido compartido por casi 1.500 seguidores.