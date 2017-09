Un viaje en Cabify, el último rastro de Mara Fernanda Castilla

Una estudiante mexicana de 19 años de la UPAEP desapareció tras pedir un coche de regreso a casa, el chófer ha sido detenido al ser el último que la vio con vida

13 de septiembre de 2017 – México – Agencias.

Mara Castillo salió de fiesta la noche del jueves pasado en Cholula, una de las ciudades de estudiantes por excelencia del centro de México. Pasadas las cinco de la mañana, la joven de 19 años pidió un coche de Cabify para volver a casa. El taxi privado completó el trayecto de 20 minutos entre el bar The Bronx y su casa. Pero al llegar al destino, la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) nunca bajó de la unidad, que permaneció media hora en el fraccionamiento donde vive. Nadie la ha visto con vida desde entonces.

El viaje concluyó a las 5.47, de acuerdo con el registro de la empresa. Un vídeo de las cámaras de seguridad captó el momento en el que el coche, un Chevrolet Sonic, entró y salió del sitio, y que Mara Fernanda no descendió ante su casa. Ricardo “N” (las autoridades han omitido el apellido), el chófer, dijo que ella le pidió bajar unos metros antes, tras declarar de forma voluntaria ante el Ministerio Público la noche del sábado. La familia ha dicho que el testimonio fue confuso, que no han recibido una petición de rescate y que una llamada anónima aseguró que ella estaba bien, sin dar más detalles. El conductor, el último en ver a Mara Fernanda, ha sido detenido este miércoles por el delito de privación ilegal de la libertad, ha informado la Fiscalía de Puebla. La Justicia mexicana no reconoce una desaparición como un secuestro si no existe una petición de rescate.

Karen Castilla fue la última en hablar con ella. Su hermana menor avisó de que tomaría un taxi para volver a la casa que comparten. Las hermanas dejaron Xalapa, la capital del vecino Estado de Veracruz, para buscar mejores opciones académicas. Karen contactó a Cabify para hablar con el chófer, quien aseguró que la había dejado en el destino. “Tenemos noticias de que el conductor fue detenido y que tenía el celular [móvil] de mi hija”, ha comentado la madre, Gabriela Miranda, a W Radio. “Le pido a la Fiscalía y al Gobierno estatal que no lo dejen en libertad (…) hasta que ella regrese sana y salva, y exijo a las autoridades que hagan su trabajo porque desde el principio de la investigación hubo muchas omisiones”, ha reclamado.

La Fiscalía ha dicho tras la aprehensión que existen datos de prueba que acreditaron la presunta responsabilidad del conductor. Casi simultáneamente la historia sobre la desaparición de Mara dio un nuevo giro. “Por lo que sabemos, fue llevada a Tlaxcala por su voluntad”, ha afirmado ante la prensa el gobernador de Puebla, Toni Gali, este miércoles. Gali negó los rumores de un supuesto hallazgo del cuerpo decapitado. Tlaxcala, otra entidad vecina de Puebla y el Estado más pequeño del país, es conocida por la trata de personas. Se habla de Tenancingo, uno de sus municipios, como la cuna de la trata y la prostitución en México. La ausencia de una petición de rescate refuerza esa línea de investigación.

Las investigaciones siguen y, conforme avanza el caso, son más las dudas y las especulaciones que las respuestas. Cabify ha insistido en que ha cooperado plenamente con la fiscalía y la familia. Las pruebas que se tienen contra Ricardo “N” no se han hecho públicas. Los familiares lamentan que han conocido más sobre los nuevos detalles en los medios que por el trabajo del Gobierno estatal, aunque confían en que Mara regrese con vida. “Las autoridades tienen que regresarme con vida a mi hija”, sentencia Miranda.