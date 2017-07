Una historia para contar: Latino News y sus 20 años

14 de julio de 2017 – Por: Ing. Jairo Vargas, Editor y Director – Latino News, LLC.

Hablar de la historia del Periódico Latino es remontarnos veinte años atrás a la ciudad de Gadsden y más exactamente a la Iglesia Católica Sant James de esa ciudad; allí prácticamente nació la idea de un periódico para la comunidad en español, aunque debieron pasar varias semanas antes de verse convertido en un periódico propiamente dicho. Fue gracias al párroco de esa iglesia, que mi idea de escribir unas cuantas líneas en español para la “letter weekly” (boletín semanal) de la iglesia, para la comunidad americana, encontrara como respuesta del padre Kevin: “¿Y porque no haces más bien un periódico en español para los hispanos?”, claro, no lo dijo en español, y mi hijo que en ese entonces estaba terminando sus estudios en la Universidad de Jacksonville, me tradujo; mi familia, esposa e hija Vanessa de 5 años, en ese entonces, habíamos venido para su grado y estábamos de turistas por Alabama en Gadsden y Jacksonville, ciudad donde estudiaba mi hijo Giovanny. Claro, esa es otra historia….

El Periódico Latino, se timbró por primera vez en ese marzo de 1997, tamaño carta de seis hojas en la fotocopiadora de la iglesia, gracias al ánimo que nos dio el párroco Kevin, de la Iglesia St James, allí nació la primera edición de 400 copias y unas cuantas páginas. Luego con los consejos comerciales del Padre Kevin, vendimos los primeros avisos a algunos comerciantes del área, asombrados por ver un pequeño “periódico” en español; en ese entonces se llamaba: “Una Ventana al Mundo Latino”, nombre muy largo, que nos sugirió que corrigiéramos un amigo venezolano, por el de: Latino, actual nombre.

Luego de una segunda impresión en la fotocopiadora de la Iglesia, el Párroco, nos dijo: “Ya están listos para imprimirlo en una rotativa, vayan a Cullman y dígales que Yo los envió, ellos me conocen”, claro, mi hijo era el traductor; eso se nos hizo muy extraño y no sabíamos que hacer, al perder el respaldo de nuestro mentor, pero tenía mucha razón, por primera vez teníamos un periódico en blanco y negro en papel periódico y al tamaño que nos sugirió la “printer”, por muchas razones importantes.

En ese entonces se llevaba el producto en un diskette y ellos a allí armaban las paginas en una mesa, bajo luz fluorescente, para que las líneas de cada página quedaran perfectas acopladas, faltaba mucho tiempo para imprimirlo con una tecnología cada vez más poderosa, la que vendría unos años más tarde.

Después de varios meses, trabajamos el color, aprendimos técnicas de impresión y el manejo de programas apropiados para la edición de periódicos, y pudimos por fin, aprovechando las nuevas tecnologías y gracias al conocimiento de mi hijo Giovanny en Sistemas y Electrónica, enviar las paginas por Internet y fuimos los primeros hace más de diez años con una tecnología naciente, diseñar desde otros lugares fuera del país con la ayuda del internet y comunicarnos atraves de la telefonía, en ese entonces de reciente aparición: Vonage

Vimos el desarrollo de la manera de enviar información y pasamos del viejo diskette, a los medios digítales y de estos, a las últimas tecnologías.

Aunque el Periódico Latino, tenía como enfoque, desde sus comienzos, llevar información de una manera clara, veraz y en un lenguaje asequible a todos, nunca ha dejado de lado su función principal: la de ser una fuente de servicio social, en ese sentido, trajimos por primera vez los consulados de México, Guatemala, Colombia, al servicio de las personas inmigrantes de Alabama; participamos en eventos sociales de toda índole, siendo la parte deportiva uno de nuestros primeros enfoques, para lo cual; realizamos varios torneos de fútbol: “Copa Latino News”; siempre hemos estado donde la comunidad nos necesite, llevando información y colaborando en los eventos que se realicen en pro de la gran comunidad latina.

Por ese entonces, hace diez años, creamos el primer directorio telefónico de Alabama, con páginas blancas, así se acostumbraban a llamar las que estaban llenas de información, con todo lo que necesitaba saber quién en ese entonces llegaba a nuestro estado, junto con las leyes que debe cumplir, a donde acudir en caso de emergencia y a quien solicitar ayuda; pero también, desde luego, la otra sección, denominada: páginas amarillas, con una lista y publicidades de todos los negocios de hispanos de Alabama y algunos grandes distribuidores de Atlanta, Georgia, que atendían en ese entonces el mercado hispano de Alabama. Eran otros tiempos, Google, aun no tenía mapas ni un monstruoso cubrimiento, como el de hoy.

El Periódico Latino, seguía creciendo y con él las nuevas tecnología, avanzaba cada vez más y así nació hace más de siete años la web del Latino News, siempre pionero con la innovación y apoyado en las últimas tecnologías, convirtieron más adelante en un periódico también digital y mucho más, www.latino-news.com; la poderosa web del Latino News. Un tiempo después se le agregaron las redes sociales: Facebook, twitter, YouTube, convertidas hoy en las redes del latino con videos y los noticieros diarios, grabados en vivo en el estudio del Periódico. También, más adelante fueron involucrados los APP del latino para que estuvieras presente en todos los móviles, porque cada vez que la tecnología avanza, el Latino News y su Periódico Latino, van de la mano.

La Innovación siempre ha sido uno de nuestros pilares MAS FUERTE DE NUESTRO PROGRESO.

Pero regresemos nuevamente a los comienzos del Periódico Latino, no fueron fáciles, como no lo son tampoco, para el que se proponga realizar cualquier proyecto, por sencillo que sea. Al comienzo nuestras publicaciones solo llegaban a Gadsden y sus poblaciones más cercanas, luego avanzamos a la ciudad que en ese entonces contaba con más inmigrantes: Albertville, allí la comunidad nos abrió las puertas y la Alcaldía nos premió por nuestro trabajo, al igual que en Boaz; nos dieron simbólicamente las llaves de cada una de estas dos ciudades, quisimos llegar más lejos y entonces incursionamos por el norte; Huntsville, Cullman, Decatur y su poblaciones vecinas, también querían al Latino en su tiendas y restaurantes, y así tanto el norte y más adelante el sur, mas allá de Montgomery y por mucho tiempo todas las poblaciones intermedias hasta Mobile, formaban parte de nuestro cubrimiento. Siempre ha sido un orgullo llegar con la información veraz a la gran comunidad de Alabama

Hace unos diez años, también incursionamos en Tennessee y allí llevamos El Periódico Latino, hoy es el principal medio, desde siempre lo ha sido, al igual que en Alabama y aunque el de Tennessee, ya no es nuestro, siempre bajo nuestra sombrilla, parte de su proceso continua con nosotros.

En sus comienzos el Periódico Latino, estuvo manejado por nuestro dos hijos mayores Giovanny Vargas, en la parte técnica y digital, hoy continua con la WEB y las redes sociales y Alex Vargas motor indiscutible de la parte comercial y al que se debe en gran parte el desarrollo económico de esos comienzos, tanto del Periódico Latino como del directorio “Las Páginas Amarillas del Latino”, directorio que fue vendido hace ocho años a Carlos Slim, que en esa época estaba negociando todos los directorios hispanos del sur de del país) y desde luego; gran parte del desarrollo del Periódico Latino se le debe a mi esposa Lucero, que desde siempre ha contribuido con su carisma, ese ángel especial que tiene y a su gran corazón, al desarrollo de Latino News, su dedicación la ha llevado desde siempre a estar comprometida con la comunidad latina y no solo con el comercio y con nuestros clientes, sino con las necesidades de la comunidad de inmigrante, ella ha sido el principal motor del Latino News.

Pero tampoco podemos olvidar el gran esfuerzo y dedicación que realiza con su trabajo desde hace 18 años mi hermano Guillermo y ayudado su esposa Nancy; en la parte comercial y de diagramación de cada una de las ediciones semanales del Latino; al igual que todas las personas que en diferentes momentos trabajaron para el Periódico y desde luego; a los que hoy forman parte de la gran familia del Latino News: Carlos, Ricardo en la parte de mercadeo; Norma, como nuestra periodista en jefe; Daniel y su esposa Conie en la distribución; Felipe, Juan Carlos, Guillermo, cada uno con sus equipos en los diseños gráficos del Periódico; Felipe Santos, en la Web y las redes del Latino News; son varios los nombres que han puesto su tiempo y dedicación para que semanalmente y sin falta, llegue a ustedes una copia de Periódico Latino, aquí y allá, desde Alabama y desde otras latitudes, gente que se esfuerza diariamente, hace posible que usted tenga en sus manos un Periódico Latino o digitalmente en su pantalla o en su móvil una edición del mismo.

MI hija Vanessa, merece una mención especial porque cuando llegó junto con nosotros al país, tenía 5 años, Ella creció junto al Periódico Latino, jugaba en ese entonces con las pacas de periódico y se divertía “trabajando” cuando nos pasaba alguna paca en el “delivery” que hacíamos en nuestro propio vehículo. Hoy en día, luego de sus estudios universitarios y sus diferentes grados, es la Administradora General del Periódico Latino y pertenece a muchas juntas de Alabama, ella además de ser el joven motor de este medio en Alabama, es la historia del Periódico Latino.

Son muchos los eventos en que hemos, como periódico participado, desde la invitación de la Casa Blanca a la toma del presidente Barack Obama, a la visita que hizo a Alabama; entrevistas con los alcaldes de diferentes ciudades, con los gobernadores de Alabama, jefes de policía, líderes comunales, también hemos servido de soporte y enlace a diferentes organizaciones que apoyan a la comunidad tales como: HICA, ACIJ, etc. Y también hemos asistido y cubierto momentos de doloroso recuerdo para nuestra comunidad inmigrante como lo que sucedió con la implementación de la HB56; al igual de los cubrimientos con los terribles embates de la naturaleza, como los tornados que arrasaron gran parte de Tuscaloosa y otras poblaciones, son muchos los eventos y el espacio es muy corto, para resaltar lo hecho por el Periódico Latino, igual que los muchos reconocimientos que ha recibido durante su larga trayectoria. Destacamos el otorgado por la Cámara de Comercio de Birmingham, como el “Small Business del ano”, al igual que también como el Small Business del año, en su momento otorgado por la Cámara de Comercio de Albertville, o el más reciente: Small Business Volunteer of the year 2017, dado por Ignite, Hands On Birmingham. Reconocimientos que nos obliga a ser cada vez mejores, porque tenemos una gran responsabilidad con la gran comunidad inmigrante latina de Alabama.

Pero claro, nada de esto hubiese sido posible sin el gran apoyo que siempre nos han brindado nuestros anunciantes, a cada uno de ellos les agradecemos de corazón el estar siempre presentes en nuestro medio, les agradecemos su confianza y el haber siempre creído en el Periódico Latino y sus redes sociales; sus mensajes en video, felicitando al Periódico Latino por sus 20 años nos llena de orgullo; y a nuestros lectores, porque sin ellos, simplemente no existiríamos, gracias, muchas gracias.

Siempre he dicho: Es un orgullo trabajar para el Periódico Latino y como su fundador, ya son más de 20 años; pero es un orgullo mayor, trabajar para mi gran comunidad latina.