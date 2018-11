Una joven canta mientras le operan de un tumor cerebral

A Kira le extirparon un tumor que le impedía continuar con su carrera musical

23 de noviembre de 2018 – Atlas.

Kira es una chica de 19 años a la que hace unos meses detectaron un tumor cerebral. Lleva participando en musicales casi toda su vida, desde los seis años, y su enfermedad amenazaba con impedir a la joven seguir con su carrera. Por este motivo, en el hospital infantil de Seattle (Estados Unidos) decidieron operarla despierta para que no perdiese sus habilidades musicales. Es una práctica cada vez más frecuente con la que los médicos comprueban que no se dañan funciones importantes del cerebro. Durante la intervención, Kira cantó la canción de “Island in The Sun”, de Weezer, sin ningún dolor. La operación fue un éxito: después de 48 horas la joven cantaba y tocaba la guitarra en la habitación del hospital. La misma técnica se realizó hace tres años a Ambrož Bajec-Lapajne, un cantante de ópera de Eslovenia que, un año después, pudo volver a cantar profesionalmente.