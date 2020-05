Una mirada a la historia de las pandemias recientes

8 de mayo de 2020 – por: El Editor.

Conocer como ha sido el comportamiento de otras pandemias en años anteriores recientes, nos ayuda a entender como posiblemente será el de esta que nos está afectando y de que, manera a todos.

Solo en el siglo XX, el mundo experimentó graves pandemias de gripe. La gripe española de 1918 fue una catástrofe sin precedentes. Las mejores estimaciones de los expertos fueron que del 20% al 40% del mundo se enfermó y murieron más de 50 millones de personas. Solo en los Estados Unidos, aproximadamente 675.000 personas murieron en solo los ocho meses entre septiembre de 1918 y abril de 1919. Algunas personas murieron el mismo día que enfermaron, y otras murieron en pocos días por complicaciones de la gripe, como neumonía o meningitis.

Cuarenta años después, la gripe asiática de 1958 y 1959 tuvo un número global de muertos de hasta 2 millones y se estima que 70.000 de ellos solo en Estados Unidos. La epidemia en EE. UU. alcanzó su peor momento en octubre de 1958, cuando aproximadamente 7 millones de personas habían recibido la vacuna.

A principios de 1968, comenzó la gripe de Hong Kong. En septiembre, se abrió camino en todo el mundo, incluido Estados Unidos, y se generalizó en diciembre. Se cree que el número de infectados alcanzó su punto máximo durante el otoño, cuando los niños estaban en la escuela, transmitiendo el virus con mayor libertad. Allí murieron hasta un millón de personas, y alrededor de 100.000 en Estados Unidos entre septiembre de 1968 y marzo de 1969. El gran número de muertes se dio en personas mayores de 65 años. La pandemia de 1968 fue causada por el virus de la influenza A (H3N2) que sigue circulando a nivel mundial como un virus de la influenza A estacional.

Amenaza de influenza aviar, de 1997 al 2019

La siguiente amenaza significativa que surgió con la influenza provino nuevamente de Asia, donde una influenza aviar (H5N1) infectó a pájaros, y luego se transmitió a humanos. Varias personas se enfermaron y murieron a causa del virus.

Los brotes fueron graves particularmente en los años 2003-2004, cuando decenas de millones de aves de corral y acuáticas murieron por la gripe. Sin embargo, el virus no se contagiaba de una persona a otra, sino solo entre las aves, y luego a los humanos. La falta de contagio entre humanos limitó la incidencia de la enfermedad. Después de una destrucción extensa de bandadas de ave de corral, se disminuyó la amenaza. Sin embargo, se mantiene la amenaza de la gripe aviar, pues podría surgir otra cepa mortal que podría ser capaz de contagiarse entre humanos y provocar una pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) calculan que en Estados Unidos se presentaron entre 42 y 86 millones de casos de H1N1 del 2009, entre abril del 2009 y el 13 de febrero del 2010. En este periodo hubo entre 188,000 y 389,000 hospitalizaciones relacionadas con el H1N1, y hubo entre 8,520 y 17,620 muertes.

Ya desde el 2005 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) indicaba en sus informes la urgente necesidad de prepararse para la próxima pandemia.: “Si surgiera hoy un virus de influenza pandémica con una virulencia similar a la cepa de 1918, y no se interviniera, podrían morir 1.9 millones de estadounidenses, y casi 10 millones posiblemente estarían hospitalizados…” (Plan contra la influenza pandémica, Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.)

Echando un vistazo a la historia podemos darnos cuenta que las pandemias siempre nos han acompañada y parece que cada vez con mas corto periodo de aparición, estos virus mutan y se vuelven mas peligrosos y esto es lo que esta ocurriendo con el COVID-19 que ya ha infectado a unos 4,000,000 de personas con cerca de 300,000 fallecidos en tan solo 5 meses Esta mutación que era en sus comienzos era muy leve, ahora ya no lo es y se ha vuelto mucho más peligroso el COVID-19, esto hace que los científicos redoblen sus esfuerzos para encontrar la vacuna, pues con los datos que estaban usando para encontrar con la que actualmente se está trabajando, ya no les sirven y se tiene que modificar la forma de trabajo. NO es una buena noticia. Pero tengo mucha confianza en nuestros investigadores y se que al final tendremos una vacuna efectiva y segura, es la única forma de parar la pandemia, vacunándonos y con un medicamento igualmente efectivo par curar a los enfermos. Mientras las recomendaciones del aislamiento, la distancia social, las normas de higiene, son las únicas armas para evitar que la cifra de muertos se incremente grandemente. Esto va para largo y el mundo cambio y nosotros con él.

