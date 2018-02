Una niña de 16 años que fue rozada por una bala perdida, regresa a casa para recuperarse

8 de febrero de 2018 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Jessica Joseph, regresa a casa el miércoles por la noche, después de una peligrosa situación esta mañana.

Ella dijo que escuchó disparos de armas alrededor de las 2 a.m. “Eso fue lo que me puso en el piso. Me levanté, pero ya estaba herida”, dijo la joven de 16 años.

Joseph, estudiante de secundaria, dijo que dos balas entraron a la casa.

“Estaba acostada en la cama, aquí junto a esta ventana”, dijo. “El disparo de la pistola entró por ese lado. Una bala me golpeó y la otra falló”.

La policía de Birmingham dijo que no tienen sospechosos. La familia solo ha vivido en el hogar durante aproximadamente seis meses.

El abuelo de Joseph, dijo que habían seis niños en la casa y que esa situación podría haber sido peor. Joseph ahora tiene un recordatorio de lo preciosa que es la vida.

“Dios tiene un plan para mí. Soy su elegida. Él me estaba protegiendo durante todo el proceso”.