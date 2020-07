¿Una nueva ayuda económica?

24 de julio de 2020 – por: El Director.

Desde que se proveyó la primera ayuda económica, prácticamente a mediados de abril, ya se hablaba de un segundo cheque; por ahora, la esperanza de que se concrete una segunda ayuda económica, estriba, como siempre, en que los Demócratas y los Republicanos lleguen a un punto común y que un nuevo pago de impacto económico (como también se le conoce) se incluya en el paquete de estímulo económico que el Congreso está debatiendo actualmente.

Pero para lograrlo, el Congreso y la Casa Blanca deberán acordar el tamaño y el alcance del paquete financiero y decidir quién calificaría para recibir un segundo pago.

Mientras el portavoz de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell dice abiertamente: “Queremos otra ronda de pagos directos para ayudar a las familias estadounidenses a impulsar nuestro retorno nacional”, confirmando recientemente que habrá una segunda ronda de cheques de estímulo para estadounidenses. el líder republicano sugirió que iría destinado a quienes ganaran menos de $40,000 dólares anuales. Tanto él como otros de sus compañeros de partido quieren reducir el gasto federal y esa sería una de las formas de hacerlo.

La líder demócrata Nancy Pelosi, expresa: “No nos podemos ir a casa sin una [nueva legislación]”, “Más personas han muerto. Más personas han sufrido de desempleo. Y más personas se han contagiado”. La Ley Heroes, aprobada por la Cámara de Representantes el 15 de mayo no ha sido aprobada por el Senado, que parece estar trabajando en su propio proyecto de ley. Recordemos que esta Ley Heroes mantiene el umbral de renta de la anterior ley ($75,000 dólares) para que los contribuyentes reciban el pago máximo. También recibirían esa cantidad hasta tres dependientes. Sin embargo, también hay que decirlo: hay pocas probabilidades de que el Senado, de mayoría republicana, apruebe el proyecto de ley demócrata.

Afortunadamente los republicanos y la Casa Blancas que también tenían diferencias llegaron a un acuerdo en un paquete que incluye ayuda para la educación, para las familias, para más test y esto aclara un poco el camino para una segunda ayuda económica.

En medio de las discusiones para un nuevo paquete de ayuda económica, los republicanos en el Senado y la Casa Blanca trabajan un plan paralelo que permita la extensión de los $600 dólares extra al seguro de desempleo. La medida podría ser aprobada el viernes, ya que ésta es la última semana en que la Ley CARES otorga ese beneficio, según el calendario del Departamento del Tesoro.

Cabe recordar que esta extensión sería paralela al nuevo paquete de estímulo que los congresistas ya trabajan y donde podría incluirse otra ayuda extra al seguro de desempleo, pero se evalúan menores cantidades, entre $200 y $400 dólares.

Una vez se aclare completamente el panorama en estos sentidos entre los republicanos y la Casa Blanca, queda nada menos que la aceptación por parte de los demócratas de lo acordado en varios sentidos por los republicanos. Las cosas no se ven muy claras en este sentido y el tiempo no es el amigo de un buen acuerdo, el Senado tiene hasta el 7 de agosto para construir, debatir, negociar y aprobar otro paquete antes de entrar en receso; si no se llega a un acuerdo, lo aplazaría hasta el 8 de Septiembre fecha en que habría una nueva reunión del Congreso. Esperemos que no sea así, que se llegue a una legislación ya, porque con millones de personas sin trabajo y una ola potencial de desalojos por delante, la gravedad del brote prolongado de virus, está probando la capacidad de respuesta de Washington. Las escuelas están retrasando las aperturas de otoño, los estados están tomando medidas drásticas con las nuevas órdenes de quedarse en casa y las consecuencias se están agitando a través de una economía tambaleante con un alto desempleo e incertidumbre empresarial. Con el país oficialmente en una recesión y con la confianza del consumidor mostrando un declive masivo, las personas pueden estar acumulando efectivo por temor a que los despidan de sus trabajos, que sus beneficios extendidos de desempleo terminen o que el mercado de valores vuelva a caer. Y si los consumidores no gastan el dinero, la economía no puede recuperarse, porque los negocios dependen de esos dólares. Por esto es que se necesita cuanto antes una aprobación por parte de los dos partidos del paquete de ayuda económica.

