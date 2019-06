Una refinería explosiona y causa un gran incendio en Filadelfia

Las autoridades no han informado aún si el suceso, ocurrido poco después de las cuatro de la mañana hora local, ha provocado víctimas

21 de junio de 2019 – Agencias.

Una potente explosión ha ocurrido esta mañana, poco después de las cuatro de la madrugada hora local, en una refinería de Filadelfia gestionada por la compañía Energy Solutions y que produce 335.000 barriles de petróleo al día. La planta se encuentra en el suroeste de la ciudad, junto al río Schuylkill. Según NBC Philadelphia, se han escuchado varias explosiones y se ha producido “un fuego masivo”. Por el momento, las autoridades no han informado de si hay víctimas ni la naturaleza del suceso, pero según apunta una reportera de FOX, “el fuego está controlado, no hay heridos y no hay evacuación”. Según un periodista de CBS Philly, el suceso ha obligado a cerrar las autopistas 76 y 95. Numerosos ciudadanos han publicado en Twitter vídeos de la explosión y el incendio.