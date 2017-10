Valerie Abbott elegida como presidente del Concejo Municipal de Birmingham luego de que nuevos consejeros juramentaran el martes

24 de octubre de 2017 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Tres nuevos concejales de Birmingham, fueron juramentados el martes por la mañana en el Ayuntamiento de Birmingham y se pusieron a trabajar poco después.

Hunter Williams fue juramentado como el concejal del Distrito 2, anteriormente atendido por Kim Rafferty. El ex presidente del Concejo Municipal de Birmingham, Jonathan Austin, perdió su puesto en el Distrito 5 ante Darrell O’Quinn. El ex representante estatal, John Hilliard juró el puesto en el Distrito 9, dejado vacante por Marcus Lundy, quien no se presentó a la reelección.

Después de su juramentación, la concejala Valerie Abbott fue elegida presidenta del consejo y Jay Roberson fue elegido presidente del consejo pro tem.