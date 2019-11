Vendiendo niños: trata de personas en Alabama

18 de noviembre de 2019 – por: El Director.

El incremento en Alabama de la trata de personas es un fenómeno de gran magnitud que afecta tanto a hombres como mujeres de 12 a 50 años. Vender personas por sexo o trabajo mal remunerado (del que hablare en otro editorial) se considera un negocio de más de $ 150 mil millones en todo el mundo. Considerado después de la droga como el mayor comercio ilícito. Los investigadores que estudian el tráfico de personas en Alabama dijeron que nuestro estado es un como un microcosmos de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. En otras palabras, esto está sucediendo probablemente en todo el país.

Las victimas de esta trata de personas son por lo general jóvenes que han salido de sus casas por problemas con sus progenitores y se constituyes en victimas muy susceptibles por su situación, son por lo general personas solas y que han sufrido algún trauma, malos tratos, violaciones o personas LGTVQ.

Los que trabajan con esta trata de personas han estudiado a sus víctimas y son jóvenes que se presentan como la tabla de salvación y que luego de un corto periodo de acercamiento, se dejan llevar por “su salvador” que “no les pide nada a cambio” y “que siempre las protegerá”, “Este tipo me iba a dar más seguridad. Me iba a poner en una habitación de hotel, y me iba a duchar. Solo necesitaba comer”, “Hizo todo eso. Me llevó a una habitación de hotel y me cuidó. Y él dijo “Esto es lo que quiero de ti”. Y yo estaba como “OK”.

La frase “lo que quiero de ti” es una que escuchas mucho de los sobrevivientes de la trata de personas. Es como un código que significa que estás a punto de entrar en “la vida”. Ese también es el código para el mundo del sexo comercial.

Luego viene otra fase del proceso y terminan consumiendo droga, alentada por “su protector” que la insta a hacerlo, “solo es un poco”, “ya verás como te vas a sentir de bien… ” Las promesas de dinero y tranquilidad dieron lugar a un trabajo en el club de striptease del cliente, su traficante usó una combinación de drogas y alcohol para subirla al escenario. Luego, dijo algo que muchas víctimas de la trata dicen que eventualmente escuchan: “Ahora, he hecho todo esto por ti, ahora necesito que hagas esto … porque necesitamos dinero”. Eso significaba sexo comercial.

Para algunos de los sobrevivientes recuperados por estas asociaciones de Alabama, su traficante comenzó como un extraño. “Me drogó y me desperté en una habitación de hotel, desnudo, en una cama, y ​​no tenía idea de cómo llegué allí ni nada”,

Para otros en Alabama, su traficante era un miembro de su familia. Esto es más común que las pandillas, proxenetas. Es posible que tenga una madre, que … la única forma de pagar el arriendo o mantener su casa, o a ella … donde sea que esté … le permitirá a su arrendador tener acceso sexual con su hijo (a). La Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama. “Ese tipo de cosas suceden con bastante frecuencia”.

La trata de personas no se limita solo a las mujeres. Tanto hombres como niños son maltratados, así como miembros de la comunidad LGBTQ de Alabama. Los niños se identifican como bisexuales. Y eso es porque se han vendido a esta persona o esa persona, hombres y mujeres. Por lo tanto, no saben cuál es su género.

Los analistas de delitos cibernéticos en Birmingham estudian a los traficantes de sexo cuando se anuncian en Internet en Alabama. Estos datos pueden rastrear a las trabajadoras sexuales que viven aquí y a las que viajan por varios estados vecinos como una caravana. Entonces se pueden encontrar chicas que pueden estar en Atlanta el lunes, el martes en Birmingham, en Chattanooga el miércoles. Esto es un fuerte indicador de Trata de personas, según director del Laboratorio de Investigación Forense Informática de la UAB. en Birmingham.

Esta trágica situación eta sucediendo aquí, se extiende a ambos lados del corredor I-20, el tramo de autopista que se extiende entre Birmingham y Atlanta. Conocido como la “súper autopista del tráfico sexual”, el corredor I-20 es un semillero para el tráfico de personas.

Como dije al comienzo Alabama es una muestra muy significativa de lo que ocurre con la trata de personas en todo el mundo. Aquí podemos encontrar todo tipo de actores de la trata de personas, desde los proxenetas individuales que realizan negocios pequeños. Incluso podrían ser miembros de la familia que están proxenetizando a sus hijos para el alquiler o el dinero de las drogas, y estos casos a menudo no se denuncian debido a la conexión familiar. En. el otro extremo, están algunas de las salas de masajes que son los frentes de las redes criminales internacionales, que lavan dinero y trafican mujeres desde lugares tan lejanos como China y Corea. Estas salas de masajes habitualmente generan entre $ 500,000 y $ 800,000 al año, operan hasta altas horas de la noche y anuncian en línea en docenas de sitios web que venden sexo. Y por otro lado tenemos las pandillas callejeras en Alabama con vínculos con Georgia, Florida e incluso la costa oeste y que han aumentado significativamente en los últimos años. Al reclutar principalmente a víctimas jóvenes, los traficantes utilizan a las “chicas inferiores”, prostitutas en quienes los proxenetas confían, para identificar y reclutar nuevas chicas, así como un grupo de sitios de redes sociales populares como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, KIK, Meet Me , Badoo y Arreglo de búsqueda. En muchos casos, otras actividades delictivas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el asesinato también rodean las operaciones del trafico de personas. si usted o alguien que conoce está siendo traficado, la Radio Pública de Alabama tiene una lista de recursos para ayudar. Vaya a apr.org-slash-traffic para obtener números de teléfono y enlaces a grupos que apoyan a los sobrevivientes de la trata. También puede enviar un mensaje de texto con la palabra tráfico al 855-353-6644.

El Director

Ing. Jairo Vargas

