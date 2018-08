Víctima de ataque a machete en el condado de Hale, está fuera del hospital y de vuelta a casa

10 de agosto de 2018 – Tuscaloosa, Alabama – Agencias.

Un hombre del condado de Hale, de 80 años, que fue atacado por un hombre que empuñaba un machete, está fuera del hospital y de regreso a casa.

Roy Tooson pasó semanas en el hospital DCH en Tuscaloosa, luchando por su vida.

“Lo estoy haciendo mucho mejor, pero el verdadero médico que me cuidó está en el piso de arriba, que es el Señor Jesucristo. Y los médicos del hospital de Druid City y las enfermeras fueron tremendos. Todos estaban orando por mí y un par de enfermeras cuando me fui, derramaron algunas lágrimas y me dijeron que íban a seguir rezando por mi. Te ves bien y estás caminando bien” dijo Tooson.

El sospechoso en este caso, Jeffrey Blount, permanece en la cárcel acusado de intento de asesinato y amenaza. Tooson estaba dejando que Blount viviera en una de sus casas en la granja. Tooson le dijo a los medios, que Blount amenazó con matarlo en junio pasado, por lo que decidió desalojar a Blount y eso fue lo que sucedió con el ataque.

“El dijo: voy a matarte y fue entonces cuando levanté la mano y me cortó aquí y allá”.

Blount le cortó las piernas, el pecho y los brazos a Tooson y le disparó en el hombro y la cara. El anciano de 80 años, dice que perdona a Blount por lo que hizo.

“Lo pongo en las manos del señor, lo perdono por lo que ha hecho y tengo la intención de vivir mi vida hasta que pase los 100 años” dijo Tooson.

El fiscal de distrito del condado de Hale, dice que Jeffrey Blount tendrá su audiencia preliminar en septiembre 18.