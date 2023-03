2 hombres de Alabama intentan escalar el Monte Everest

29 de marzo de 2023 – LEVEL PLAINS, Alabama – Agencias.

Esta semana, un oficial retirado del ejército y ex concejal de Level Plains, partió para el viaje de su vida al otro lado del mundo.

James Bullinger, junto con su amigo, el profesor de ingeniería de Enterprise High School, Nick Ciuzio, se dirigen a Nepal para escalar el Monte Everest, el punto más alto del mundo. Bullinger se preparó para la escalada entrenando en su barrio.

El martes partió hacia Nepal y el jueves se reunirá con Ciuzio en el aeropuerto de Katmandú.

Ciuzio intentará alcanzar la cima del monte Everest a más de 29.000 pies. Bullinger no intentará llegar a la cima de la montaña, sino que subirá al campamento base de la montaña a más de 20,000 pies.

“Así que ahora he puesto bastantes escaladas de gran altitud en mi haber. Y me mantiene físicamente en forma. No estoy bajo medicamentos. Estoy en muy buena forma y probablemente no luzco como de 65”, dijo Bullinger.

Recientemente, tanto Bullinger como Ciuzio fueron incluidos en el Salón de la Fama del Deporte y la Aventura de Alabama, por sus hazañas de escalada en todo el mundo. Un aviador retirado del ejército de 65 años, ¿qué impulsa a Bullinger a impulsarse a sí mismo a nuevas alturas en la vida?

“El campamento base del Everest siempre ha estado en mi lista de deseos”, dijo. Y estoy emocionado de ir con mi amigo Nick. Creo que ascender por el valle hasta el campamento base del Everest será magnífico, lo más destacado de mi vida”.

Bullinger espera regresar a Alabama después del 21 de abril. Ciuzio tardará hasta finales de mayo ó principios de junio en alcanzar la cima del Everest.